https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589099214.html

Медведев отметил важность волонтерской деятельности в условиях пандемии

Медведев отметил важность волонтерской деятельности в условиях пандемии

Пандемия коронавируса продолжается во всем мире, в том числе в России, усилия добровольцев в этих условиях еще потребуются, заявил председатель партии "Единая... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:01

2020-12-14T13:01

2020-12-14T13:01

распространение нового коронавируса

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса продолжается во всем мире, в том числе в России, усилия добровольцев в этих условиях еще потребуются, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР Медведев провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, общество