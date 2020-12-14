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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589099214.html
Медведев отметил важность волонтерской деятельности в условиях пандемии
Медведев отметил важность волонтерской деятельности в условиях пандемии
Пандемия коронавируса продолжается во всем мире, в том числе в России, усилия добровольцев в этих условиях еще потребуются, заявил председатель партии "Единая... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:01
2020-12-14T13:01
распространение нового коронавируса
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса продолжается во всем мире, в том числе в России, усилия добровольцев в этих условиях еще потребуются, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР Медведев провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев отметил важность волонтерской деятельности в условиях пандемии

13:01 14.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан
Председатель Единой России Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса продолжается во всем мире, в том числе в России, усилия добровольцев в этих условиях еще потребуются, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В понедельник перед социальным онлайн-форумом ЕР Медведев провел отдельную встречу с волонтерами. Как сообщили в секретариате Медведева, все меры безопасности были соблюдены, участники встречи сдали тесты ПЦР.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"Мы с вами понимаем, эпидемия или пандемия коронавируса, к сожалению, продолжается во всем мире, и в нашей стране в том числе. И усилия всех, в том числе усилия тех, кто добровольно оказывает помощь и поддержку большому количеству людей, нам еще очень и очень потребуются", - заявил председатель ЕР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
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