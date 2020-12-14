Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье

"У нас за прошлую неделю число обращений в социальных сетях выросло на 36%, самый большой рост был по энергетике. Связан он с авариями в отопительных системах в ряде муниципалитетов. По вопросам энергетики поступило свыше 1,3 тысяч обращений", - сказала Звягина в рамках заседания областного правительства региона.