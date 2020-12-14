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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/otoplenie-1589131653.html
Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье
Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье
Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте количества жалоб по вопросам отопления многоквартирных домов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:54
2020-12-14T14:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте количества жалоб по вопросам отопления многоквартирных домов.По ее словам, жители области оставили в социальных сетях муниципалитетов и правительства региона свыше пяти тысяч жалоб
https://realty.ria.ru/20201214/vorobev-1589110651.html
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московская область (подмосковье)

Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье

14:54 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте количества жалоб по вопросам отопления многоквартирных домов.
По ее словам, жители области оставили в социальных сетях муниципалитетов и правительства региона свыше пяти тысяч жалоб
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:39Новости Подмосковья
Воробьев попросил не откладывать использование построенных соцобъектов
"У нас за прошлую неделю число обращений в социальных сетях выросло на 36%, самый большой рост был по энергетике. Связан он с авариями в отопительных системах в ряде муниципалитетов. По вопросам энергетики поступило свыше 1,3 тысяч обращений", - сказала Звягина в рамках заседания областного правительства региона.
 
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