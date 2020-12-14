https://ria.ru/20201214/otoplenie-1589131653.html
Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье
Рост жалоб по вопросам отопления зафиксировали в Подмосковье
Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте количества жалоб по вопросам отопления многоквартирных домов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:54
2020-12-14T14:54
2020-12-14T14:54
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила о росте количества жалоб по вопросам отопления многоквартирных домов.По ее словам, жители области оставили в социальных сетях муниципалитетов и правительства региона свыше пяти тысяч жалоб
https://realty.ria.ru/20201214/vorobev-1589110651.html
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