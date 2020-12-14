https://ria.ru/20201214/osnovaniya-1589102305.html

Кондратьев: оснований для закрытия границ Кубани и Красной Поляны нет

Кондратьев: оснований для закрытия границ Кубани и Красной Поляны нет

Оснований для закрытия границ Краснодарского края и Красной Поляны либо ужесточения ограничительных мероприятий у региона нет, но гостей просят соблюдать все... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:10

2020-12-14T13:10

2020-12-14T13:10

краснодарский край

красная поляна

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Оснований для закрытия границ Краснодарского края и Красной Поляны либо ужесточения ограничительных мероприятий у региона нет, но гостей просят соблюдать все необходимые меры предосторожности, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Самое простое – закрыться, но насколько это будет эффективно и качественно? 400 тысяч туристов ожидаем, из них 350 тысяч – в Сочи. Сказать "вы к нам не приезжайте" – это можно, но в рамках этого непростого года это будет неуважение к тем, кто уже взял путевку, забронировал отель и настроился на отдых. Лучше мы сами максимально поработаем в режиме, который позволит сохранить эпидобстановку", - пояснил глава края.Он уточнил, что никаких тестов сдавать не нужно. "Но мы вернемся к нашей весенней практике, у нас в крае заработают обсерваторы. Но только для тех, кто приедет к нам с температурой, и симптомы будут говорить о том, что у человека есть подозрения на ковид. Все действия мы согласовали с Роспотребназдором. Просим здесь взаимопонимания: если у вас температура и признаки ковида, пожалуйста, не нужно лететь. Вы рискуете тогда прилететь не на курорт, а в обсерватор", - пояснил Кондратьев.Он также отметил, что край создает сейчас условия, чтобы представили Роспотребназдора могли работать в аэропортах, на авто и ж/д вокзалах, чтобы не пропустить людей с признаками коронавируса.

https://ria.ru/20201214/okhrannik-1589064604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/konflikt-1589068694.html

красная поляна

сочи

краснодарский край

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красная поляна, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край