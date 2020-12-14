Кондратьев: оснований для закрытия границ Кубани и Красной Поляны нет
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Оснований для закрытия границ Краснодарского края и Красной Поляны либо ужесточения ограничительных мероприятий у региона нет, но гостей просят соблюдать все необходимые меры предосторожности, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Основания для закрытия границ края и Красной Поляны и даже ужесточения ограничительных мероприятий у нас нет. Да, кривая заболеваемости растет, мы выявляем порядка 180 новых случаев в сутки, но по количеству заболевших наш регион сегодня на 27-м месте в стране, и мы стабильно удерживаем ситуацию", - отметил губернатор. При этом он добавил, что впереди зимний горнолыжный сезон, и регион не хотел бы его "потерять".
"Самое простое – закрыться, но насколько это будет эффективно и качественно? 400 тысяч туристов ожидаем, из них 350 тысяч – в Сочи. Сказать "вы к нам не приезжайте" – это можно, но в рамках этого непростого года это будет неуважение к тем, кто уже взял путевку, забронировал отель и настроился на отдых. Лучше мы сами максимально поработаем в режиме, который позволит сохранить эпидобстановку", - пояснил глава края.
Он уточнил, что никаких тестов сдавать не нужно. "Но мы вернемся к нашей весенней практике, у нас в крае заработают обсерваторы. Но только для тех, кто приедет к нам с температурой, и симптомы будут говорить о том, что у человека есть подозрения на ковид. Все действия мы согласовали с Роспотребназдором. Просим здесь взаимопонимания: если у вас температура и признаки ковида, пожалуйста, не нужно лететь. Вы рискуете тогда прилететь не на курорт, а в обсерватор", - пояснил Кондратьев.
Он также отметил, что край создает сейчас условия, чтобы представили Роспотребназдора могли работать в аэропортах, на авто и ж/д вокзалах, чтобы не пропустить людей с признаками коронавируса.
"Хочу подчеркнуть, что край готов к приему гостей. Мы предпринимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности. Будет бесконтактная продажа ски-пассов, санитарная обработка кабинок. Мой принцип – создать условия для безопасного отдыха. Но мы ждем от туристов соблюдения всех требования, которые сейчас есть", - заключил губернатор.