https://ria.ru/20201214/oruzhie-1589140817.html

В Госдуму внесли проект об использовании оружия в научных целях

В Госдуму внесли проект об использовании оружия в научных целях

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать право научно-исследовательским организациям, в том числе негосударственным, приобретать в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:36

2020-12-14T15:36

2020-12-14T15:36

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать право научно-исследовательским организациям, в том числе негосударственным, приобретать в научных целях боевое ручное стрелковое оружие и патроны, соответствующий проект был опубликован в понедельник в электронной базе нижней палате парламента.Изменения вносятся в федеральные законы "Об оружии" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на уточнение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему в таких организациях.В законопроекте предлагается отнести к полномочиям правительства РФ "определение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов, правила его использования в указанных научно-исследовательских организациях и установление требований к этим организациям".По мнению авторов, принятие законопроекта не приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия, так как предлагаемые изменения не предполагают отмены требований к обороту боевого ручного стрелкового оружия. "Изменения позволят устранить правовой пробел", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201209/oruzhie-1588355988.html

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