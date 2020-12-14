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В Госдуму внесли проект об использовании оружия в научных целях
В Госдуму внесли проект об использовании оружия в научных целях
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать право научно-исследовательским организациям, в том числе негосударственным, приобретать в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:36
2020-12-14T15:36
2020-12-14T15:36
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать право научно-исследовательским организациям, в том числе негосударственным, приобретать в научных целях боевое ручное стрелковое оружие и патроны, соответствующий проект был опубликован в понедельник в электронной базе нижней палате парламента.Изменения вносятся в федеральные законы "Об оружии" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на уточнение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему в таких организациях.В законопроекте предлагается отнести к полномочиям правительства РФ "определение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов, правила его использования в указанных научно-исследовательских организациях и установление требований к этим организациям".По мнению авторов, принятие законопроекта не приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия, так как предлагаемые изменения не предполагают отмены требований к обороту боевого ручного стрелкового оружия. "Изменения позволят устранить правовой пробел", - говорится в документе.
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госдума рф
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Депутаты внесли в Госдуму
законопроект, которым предлагается дать право научно-исследовательским организациям, в том числе негосударственным, приобретать в научных целях боевое ручное стрелковое оружие и патроны, соответствующий проект был опубликован в понедельник в электронной базе нижней палате парламента.
Изменения вносятся в федеральные законы "Об оружии" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
"Действующее законодательство ограничивает возможность приобретения и использования боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов указанными научно-исследовательскими организациями для выполнения своих уставных задач", - говорится в пояснительной записке.
Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на уточнение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему в таких организациях.
"В законопроекте предлагается установить право приобретать и использовать в научных целях (для выполнения своих уставных задач) научно-исследовательскими организациями, в том числе негосударственными, осуществляющими деятельность по исследованию динамических свойств материалов испытанием изделий на пулестойкость, боевое ручное стрелковое оружие, его основные части, патроны к нему, составные части патронов", - говорится в материалах.
В законопроекте предлагается отнести к полномочиям правительства РФ "определение порядка оборота боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов, правила его использования в указанных научно-исследовательских организациях и установление требований к этим организациям".
По мнению авторов, принятие законопроекта не приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия, так как предлагаемые изменения не предполагают отмены требований к обороту боевого ручного стрелкового оружия. "Изменения позволят устранить правовой пробел", - говорится в документе.