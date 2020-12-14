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Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте под Калининградом
Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте под Калининградом
Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озерского района на охоте, которого, по предварительной... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:16
2020-12-14T12:16
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озерского района на охоте, которого, по предварительной информации, по ошибке застрелил приятель, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко."По предварительным данным, во время охоты в районе поселка Жучково Озерского района 37-летний охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего приятеля, который без предупреждения других участников покинул свою позицию. Спустя непродолжительное время мужчина скончался. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по которой - до 2 лет лишения свободы. Точную причину смерти 37-летнего мужчины установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20201208/tatarstan-1588266367.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте под Калининградом

12:16 14.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озерского района на охоте, которого, по предварительной информации, по ошибке застрелил приятель, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.
"По предварительным данным, во время охоты в районе поселка Жучково Озерского района 37-летний охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего приятеля, который без предупреждения других участников покинул свою позицию. Спустя непродолжительное время мужчина скончался. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Гацко.
Она отметила, что в настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по которой - до 2 лет лишения свободы. Точную причину смерти 37-летнего мужчины установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
 
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