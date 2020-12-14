https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html

Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте под Калининградом

Мужчина случайно застрелил приятеля на охоте под Калининградом

Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озерского района на охоте, которого, по предварительной... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:16

2020-12-14T12:16

2020-12-14T12:16

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели жителя Озерского района на охоте, которого, по предварительной информации, по ошибке застрелил приятель, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко."По предварительным данным, во время охоты в районе поселка Жучково Озерского района 37-летний охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего приятеля, который без предупреждения других участников покинул свою позицию. Спустя непродолжительное время мужчина скончался. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по которой - до 2 лет лишения свободы. Точную причину смерти 37-летнего мужчины установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20201208/tatarstan-1588266367.html

калининградская область

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия