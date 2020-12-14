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Трамп получил голоса выборщиков из Огайо
Трамп получил голоса выборщиков из Огайо
Штат Огайо ожидаемо отдал все 18 голосов своих выборщиков президенту США Дональду Трампу, свидетельствует трансляция голосования. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:22
2020-12-14T21:22
2020-12-14T21:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Штат Огайо ожидаемо отдал все 18 голосов своих выборщиков президенту США Дональду Трампу, свидетельствует трансляция голосования.Трамп опередил кандидата-демократа Джо Байдена в Огайо с отрывом примерно в 8 процентных пунктов, или примерно 500 тысяч голосов.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Результат голосования выборщиков должен 6 января утвердить конгресс.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, огайо, сша, в мире