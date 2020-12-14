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На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения
На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения
Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:54
2020-12-14T09:54
сахалин
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
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сахалин, южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения

09:54 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Мальчика выписали спустя три недели…, он отправился домой", - сообщил собеседник агентства.
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3 декабря, 11:57
Нападавшего на прохожих с ножом жителя Хабаровска признали невменяемым
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
 
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