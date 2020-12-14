https://ria.ru/20201214/odnoklassnik-1589063193.html

На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения

На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения

Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:54

2020-12-14T09:54

2020-12-14T09:54

сахалин

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.

https://ria.ru/20201203/nevmenyaemyy-1587478625.html

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, южно-сахалинск, происшествия