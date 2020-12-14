https://ria.ru/20201214/odnoklassnik-1589063193.html
На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения
На Сахалине школьника выписали из больницы после ножевого ранения
Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:54
2020-12-14T09:54
2020-12-14T09:54
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика, получившего ножевые ранения от одноклассника на Сахалине, выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик, находясь в гостях у одноклассника, с которым они смотрели мультфильмы и играли с планшетом, нанес ему не менее четырех ударов ножом в грудь после ссоры.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура, которая оценит соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
https://ria.ru/20201203/nevmenyaemyy-1587478625.html
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