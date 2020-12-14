https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html

Китай к 2022 году построит обсерваторию для исследования нейтрино

Китай к 2022 году построит обсерваторию для исследования нейтрино

Китай к 2022 году построит новейшую обсерваторию для исследования так называемых "частиц-призраков" - нейтрино. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:02

2020-12-14T16:02

2020-12-14T16:02

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2022 году построит новейшую обсерваторию для исследования так называемых "частиц-призраков" - нейтрино.Она будет создана в городе Цзянмэнь провинции Гуандун. Стоимость проекта – 2 миллиарда юаней (305 миллионов долларов). В нем примут участие исследователи из 18 стран.Обсерватория будет представлять собой находящийся на глубине 700 метров "стакан" диаметром в 50 и высотой в 70 метров. Его заполнят сверхчистой водой и окружат десятками тысяч фотодетекторов. Последние будут отслеживать черенковское излучение, которое возникает от столкновения нейтрино с атомами воды.Все обсерватории по исследованию нейтрино прячут глубоко под землю или под лед для избежания помех. Сами нейтирино обладают сверхпрникающими свойствами, поэтому для них прохождение земной тверди не составляет проблемы. Ученые говорят, что через каждого из нас каждую секунду практически со скоростью света пролетают триллионы нейтрино.Новая обсерватория проработает 30 лет. Ученые надеются с ее помощью детально отследить рождение сверхновой – событие, которое происходит в нашей галактике примерно раз в сто лет. Это взрыв массивной умирающей звезды, при котором за десятки секунд выделяется больше энергии, чем может дать наше солнце за 10 миллиардов лет. При этом 99% энергии при взрыве выделяется именно в виде нейтрино. Это возбуждение и надеются зафиксировать в новой обсерватории.В декабре в Китае списали старую обсерваторию по изучению нейтрино, которая действовала на базе АЭС Даявань в Шэньчжэне. Та обсерватория прославилась своими экспериментами по изучению ассиметрии нейтрино и антинейтрино. Ученые считают, что благодаря этому явлению в нашей вселенной материя доминирует над антиматерией.

https://ria.ru/20201213/vybrosy-1589015710.html

https://ria.ru/20201213/kitay-1589014914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай