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В Москве будут обрабатывать общественные места из-за COVID-19 в праздники
В Москве будут обрабатывать общественные места из-за COVID-19 в праздники
Общественно значимые места в Москве продолжат обрабатывать в связи с коронавирусом и в новогодние праздники, коммунальные службы к этому готовы, сообщил... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:39
2020-12-14T21:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Общественно значимые места в Москве продолжат обрабатывать в связи с коронавирусом и в новогодние праздники, коммунальные службы к этому готовы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что в столице уже накоплен опыт обработки общественных пространств. "Мы стараемся сделать все для того, чтобы в общей массе, в общем формате безопасности в городе выполнять эту работу",- добавил заммэра. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петр бирюков, москва, общество

В Москве будут обрабатывать общественные места из-за COVID-19 в праздники

21:39 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Общественно значимые места в Москве продолжат обрабатывать в связи с коронавирусом и в новогодние праздники, коммунальные службы к этому готовы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается мест обработки, то общественно значимые места, безусловно, они обрабатывались, проводилась дезинфекции, и это будет продолжаться и в новогодние праздники. Коммунальщики готовы к этому, силы и средства есть",- сказал Бирюков.

Он отметил, что в столице уже накоплен опыт обработки общественных пространств. "Мы стараемся сделать все для того, чтобы в общей массе, в общем формате безопасности в городе выполнять эту работу",- добавил заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетр БирюковМоскваОбщество
 
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