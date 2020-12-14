https://ria.ru/20201214/obrabotka-1589224943.html

В Москве будут обрабатывать общественные места из-за COVID-19 в праздники

В Москве будут обрабатывать общественные места из-за COVID-19 в праздники

Общественно значимые места в Москве продолжат обрабатывать в связи с коронавирусом и в новогодние праздники, коммунальные службы к этому готовы, сообщил... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T21:39

2020-12-14T21:39

2020-12-14T21:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Общественно значимые места в Москве продолжат обрабатывать в связи с коронавирусом и в новогодние праздники, коммунальные службы к этому готовы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".Он отметил, что в столице уже накоплен опыт обработки общественных пространств. "Мы стараемся сделать все для того, чтобы в общей массе, в общем формате безопасности в городе выполнять эту работу",- добавил заммэра. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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