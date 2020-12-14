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Владимир Нетесов: депутаты облдумы ежедневно решают проблемы воронежцев

Владимир Нетесов: депутаты облдумы ежедневно решают проблемы воронежцев

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в интервью РИА Новости подвел основные итоги работы регионального парламента в 2020 году, рассказал о... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:03

2020-12-14T17:03

2020-12-14T17:03

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

интервью

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Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в интервью РИА Новости подвел основные итоги работы регионального парламента в 2020 году, рассказал о важнейших изменениях в законодательстве региона, а также об условиях работы депутатов в пандемию и их помощи нуждающимся гражданам:– Владимир Иванович, нынешний год почти целиком прошел под знаком пандемии. Удалось ли региону минимизировать его последствия?– Отложенный эффект пандемии на экономику области мы увидим позже. Но те решения, те действия, которые были совместно предприняты исполнительной и законодательной властью региона еще весной, уменьшили это негативное влияние. В частности, для максимального сокращения текущих издержек бизнеса в сложных условиях принят пакет антикризисных мер, дающий возможность предпринимателям высвободить средства на выполнение обязательств по выплате зарплаты работниками и сохранить занятость. Решением Воронежской областной думы была снижена ставка по налогу для организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Также облдума приняла решение об уменьшении суммы налога на имущество для собственников административно-деловых и торговых центров, уменьшивших сумму арендной платы для своих арендаторов.Весной при Воронежской областной думе оперативно была создана площадка для адресной работы с предпринимателями. Все предложения и рекомендации тщательно прорабатывались, обобщались и в сжатые сроки доводились до губернатора, правительства Воронежской области и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Предпринятые в тот период действия помогли избежать критической ситуации практически во всех отраслях (особенно на системообразующих предприятиях), что позволило сосредоточить усилия на помощи сектору малого и среднего бизнеса. В результате на сегодняшний день, по предварительным прогнозам, спад региональной экономики по итогам текущего года будет на уровне 2,6%, что значительно меньше, чем в среднем по РФ (3,9%).– Как повлияла эпидемиологическая обстановка на взаимодействие депутатского корпуса непосредственно с населением?– Депутаты Воронежской областной думы активно подключились к оказанию прямой помощи гражданам, в том числе, находящимся в группе риска. Они делали это как лично в своих округах, так и в рамках деятельности волонтерского центра. Весной при участии региональных парламентариев было передано порядка 30 тысяч продуктовых наборов многодетным семьям и одиноким пенсионерам, подарено более 500 компьютеров школьникам для дистанционного обучения. Волонтеры привозили пожилым людям на самоизоляции товары первой необходимости, медикаменты, помогали решать бытовые вопросы. Осенью, когда региональные власти приняли решение о возобновлении режима самоизоляции для пожилых граждан, эта деятельность возобновилась. Теперь в ней принимают участие парламентарии, избранные в новый седьмой созыв.– Как строится работа с обращениями граждан в период пандемии?– С конца марта парламентарии перешли преимущественно на дистанционный режим работы с обращениями заявителей. Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций. Депутатскому корпусу была поставлена задача не снижать качество обратной связи, оперативно намечать пути решения проблем и в минимальные сроки давать ответ. Наш приоритет в любой, даже самой экстремальной ситуации остается неизменным: это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Современные технологии позволяют делать это без потери эффективности и оперативности. В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев.– Какие законодательные решения Воронежской областной думы в 2020 году вы бы отметили как ключевые?– Была проведена большая работа по совершенствованию региональной нормативной базы. В том числе, принят масштабный блок законов, касающийся социальной сферы. Значительная часть этих инициатив связана с улучшением демографии. Так, депутаты единогласно поддержали закон "Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно". Согласно ему, семьи с небольшими доходами начали получать ежемесячную выплату на каждого ребенка. Всего эти ежемесячные пособия на сегодняшний день в Воронежской области получают более 50 тысяч семей. Более полумиллиарда рублей на эти выплаты было выделено только из регионального бюджета.Весной были приняты поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области", которые позволили обеспечить бесплатным питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года. Сегодня депутаты регионального парламента в постоянном режиме контролируют ход исполнения этого закона: будь то областной центр или небольшой населенный пункт, качество горячего питания не должно вызывать претензий со стороны родителей и учеников.Совсем недавно был принят закон, касающийся особенностей предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Благодаря ему, жители Воронежской области с небольшими доходами смогут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего бизнеса.– Среди важных законодательных решений этого года был блок законов, направленный на привлечение в экономику региона частного капитала. Расскажите об этом подробнее.– Работа была направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки. В частности, внесены поправки в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" для привлечения инвесторов в Воронежскую особую экономическую зону "Центр" в Новоусманском районе. Мы расширили перечень критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых. Резидентам предоставляется широкий спектр преференций и налоговых льгот. Инвестиционные проекты обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой. Внесение изменений позволило предоставлять инвесторам ОЭЗ "Центр" для реализации здесь крупных проектов еще одну меру господдержки – обеспечение их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией Воронежской области. На территории индустриального парка "Масловский" запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом, сегодня в регионе создана уникальная многоуровневая система поддержки инвесторов. Любому из них Воронежская область может предложить условия для эффективной реализации проектов.– В сентябре прошли выборы в областную думу седьмого созыва. Помимо пандемии, какие еще были особенности у этой избирательной компании?– Более половины претендентов на мандаты от партии "Единая Россия" были новыми люди, которые никогда не занимались политической деятельностью. Эта избирательная кампания оказалась одной из самых масштабных и отличалась высокой конкуренцией. Механизм социальных лифтов помог провести ротацию кадров, привлечь молодежь – активных профессионалов, лидеров со свежими идеями и современными взглядами. Благодаря этому, в составе думы седьмого созыва сформировался уникальный сплав опыта и новой энергии. Это дало положительный результат уже с самого начала. Все депутаты активно подключились к работе комитетов регионального парламента, постоянно находятся в личном контакте с жителями, отчитываются о своей деятельности через современные каналы коммуникаций, в том числе, персональные страницы в социальных сетях. Стремление к открытости и максимальной прозрачности – одна из главных особенностей депутатов нового созыва.

https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html

https://ria.ru/20201113/oblduma-1584568712.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, интервью