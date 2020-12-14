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В Киеве напали на журналистку во время прямого эфира
В Киеве напали на журналистку во время прямого эфира
Неизвестный в Киеве в прямом эфире напал на журналистку телеканала Kyiv Live, по заданию редакции выяснявшую, почему владельцы киосков возле столичной станции... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:35
2020-12-14T15:35
виталий кличко
киев
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестный в Киеве в прямом эфире напал на журналистку телеканала Kyiv Live, по заданию редакции выяснявшую, почему владельцы киосков возле столичной станции метро Выдубичи не посыпают асфальт возле магазинов от гололеда.По информации канала, по правилам благоустройства предприниматель должен убирать территорию вокруг магазина в радиусе 10 метров. Однако возле киосков у станции метро Выдубичи на тротуаре лежал мусор, асфальт был не посыпан солью или песком и покрыт льдом.Внезапно, во время съемки репортажа, неизвестный мужчина начал избивать журналистку. Также пострадал оператор. Сотрудники телеканала вызвали полицию и будут писать на нападавшего заявление, отметили на сайте.Вечером 10 декабря в Киеве начался дождь, который из-за низкой температуры сразу превратился в лед на дорогах и тротуарах. По данным мэра Киева Виталия Кличко, только за сутки более тысячи жителей украинской столицы обратились за помощью в травмпункты из-за гололеда на улицах города.
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виталий кличко, киев, украина, в мире

В Киеве напали на журналистку во время прямого эфира

15:35 14.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Неизвестный в Киеве в прямом эфире напал на журналистку телеканала Kyiv Live, по заданию редакции выяснявшую, почему владельцы киосков возле столичной станции метро Выдубичи не посыпают асфальт возле магазинов от гололеда.

"Четырнадцатого декабря во время инспекции (телеканала - ред.) неизвестный мужчина напал на журналистку и оператора телеканала Kyiv Live в прямом эфире. Корреспондент Камила Мамедова пыталась выяснить, убирают ли и почему этого не делают предприниматели, ведущие свою деятельность вблизи метро", - сообщает в понедельник сайт телеканала Kyiv Live.

По информации канала, по правилам благоустройства предприниматель должен убирать территорию вокруг магазина в радиусе 10 метров. Однако возле киосков у станции метро Выдубичи на тротуаре лежал мусор, асфальт был не посыпан солью или песком и покрыт льдом.
Внезапно, во время съемки репортажа, неизвестный мужчина начал избивать журналистку. Также пострадал оператор. Сотрудники телеканала вызвали полицию и будут писать на нападавшего заявление, отметили на сайте.
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Вечером 10 декабря в Киеве начался дождь, который из-за низкой температуры сразу превратился в лед на дорогах и тротуарах. По данным мэра Киева Виталия Кличко, только за сутки более тысячи жителей украинской столицы обратились за помощью в травмпункты из-за гололеда на улицах города.
 
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