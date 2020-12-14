https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html

Находка на пляже едва не стоила матери и дочери жизни

Находка на пляже едва не стоила матери и дочери жизни

Принесенная с пляжа британкой находка взорвалась у нее в раковине, пишет Daily Mail. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:20

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происшествия

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Принесенная с пляжа британкой находка взорвалась у нее в раковине, пишет Daily Mail. Отмечается, что женщина с дочерью прогуливались по берегу и обнаружили необычный предмет, который они поначалу приняли за окаменелую кость или застывшую рвоту кашалота. Оказалось, что они подобрали ручную гранату времен Второй мировой войны. Поделившись фото предмета на сайте, посвященном археологии, женщина получила совет проткнуть его булавкой. В этот момент из гранаты полетели искры. Как пишет портал, британка не растерялась, схватила активированную гранату и побежала на кухню, где оставила предмет в раковине. После этого она, ее дочь и все их домашние питомцы успели благополучно выбежать из дома на безопасное расстояние до момента взрыва. Несмотря на взрыв, дом практически не пострадал.

https://ria.ru/20201130/rusalka-1586982160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире