https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html
Находка на пляже едва не стоила матери и дочери жизни
Находка на пляже едва не стоила матери и дочери жизни
Принесенная с пляжа британкой находка взорвалась у нее в раковине, пишет Daily Mail. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:20
2020-12-14T20:20
2020-12-14T21:52
происшествия
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Принесенная с пляжа британкой находка взорвалась у нее в раковине, пишет Daily Mail. Отмечается, что женщина с дочерью прогуливались по берегу и обнаружили необычный предмет, который они поначалу приняли за окаменелую кость или застывшую рвоту кашалота. Оказалось, что они подобрали ручную гранату времен Второй мировой войны. Поделившись фото предмета на сайте, посвященном археологии, женщина получила совет проткнуть его булавкой. В этот момент из гранаты полетели искры. Как пишет портал, британка не растерялась, схватила активированную гранату и побежала на кухню, где оставила предмет в раковине. После этого она, ее дочь и все их домашние питомцы успели благополучно выбежать из дома на безопасное расстояние до момента взрыва. Несмотря на взрыв, дом практически не пострадал.
https://ria.ru/20201130/rusalka-1586982160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, в мире
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Принесенная с пляжа британкой
находка взорвалась у нее в раковине, пишет Daily Mail
.
Отмечается, что женщина с дочерью прогуливались по берегу и обнаружили необычный предмет, который они поначалу приняли за окаменелую кость или застывшую рвоту кашалота. Оказалось, что они подобрали ручную гранату времен Второй мировой войны.
Поделившись фото предмета на сайте, посвященном археологии, женщина получила совет проткнуть его булавкой. В этот момент из гранаты полетели искры.
Как пишет портал, британка не растерялась, схватила активированную гранату и побежала на кухню, где оставила предмет в раковине. После этого она, ее дочь и все их домашние питомцы успели благополучно выбежать из дома на безопасное расстояние до момента взрыва.
"Моей первой мыслью было спасти мою дочь, дом, кошек и собак, наверное, адреналин взял надо мной верх", — рассказала она.
Несмотря на взрыв, дом практически не пострадал.