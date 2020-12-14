https://ria.ru/20201214/mosoblduma-1589095272.html
Мособлдума закроет осеннюю сессию в четверг
Мособлдума закроет осеннюю сессию в четверг
Депутаты Московской областной Думы закроют осеннюю сессию 2020 года в четверг 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:38
2020-12-14T12:38
2020-12-14T12:38
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7f4055887cc058105fb90d817b1b1d54.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Московской областной Думы закроют осеннюю сессию 2020 года в четверг 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."В рамках заседания мы рассмотрим проект закона об установлении новых правил обращения со строительным мусором – документ был принят в первом чтении в ноябре. Кроме этого, Комитет лесного хозяйства Московской области расскажет об итогах лесовосстановления в Московской области в 2020 году", — приводятся слова спикера Игоря Брынцалова.При этом он добавил, что до вплоть последних чисел месяца, запланирован ряд важных мероприятий профильных комитетов парламента.
https://ria.ru/20201214/otlov-1589084941.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_84:0:1904:1365_1920x0_80_0_0_7b3683560a05bf43ded47d12992621a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье)