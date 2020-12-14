https://ria.ru/20201214/mosoblduma-1589095272.html

Мособлдума закроет осеннюю сессию в четверг

Мособлдума закроет осеннюю сессию в четверг

Депутаты Московской областной Думы закроют осеннюю сессию 2020 года в четверг 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:38

2020-12-14T12:38

2020-12-14T12:38

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Московской областной Думы закроют осеннюю сессию 2020 года в четверг 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."В рамках заседания мы рассмотрим проект закона об установлении новых правил обращения со строительным мусором – документ был принят в первом чтении в ноябре. Кроме этого, Комитет лесного хозяйства Московской области расскажет об итогах лесовосстановления в Московской области в 2020 году", — приводятся слова спикера Игоря Брынцалова.При этом он добавил, что до вплоть последних чисел месяца, запланирован ряд важных мероприятий профильных комитетов парламента.

https://ria.ru/20201214/otlov-1589084941.html

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московская областная дума, московская область (подмосковье)