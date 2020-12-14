https://ria.ru/20201214/moskva-1589263900.html
Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет
Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет
Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:50
2020-12-14T22:50
2020-12-15T10:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580881_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ad3c411c50b4b34c0b17ed97b9c8640.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работают временные размещенные модули вокруг стационарных лечебных учреждений - их там более 50 единиц. Поэтому по заполняемости дополнительно открываются места. Чтобы говорить о том, чтобы что-то новое строилось, - пока таких планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20201214/katok-1589186538.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e871ce939a937350c58849e36923e358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва