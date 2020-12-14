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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201214/moskva-1589263900.html
Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет
Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет
Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:50
2020-12-15T10:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работают временные размещенные модули вокруг стационарных лечебных учреждений - их там более 50 единиц. Поэтому по заполняемости дополнительно открываются места. Чтобы говорить о том, чтобы что-то новое строилось, - пока таких планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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петр бирюков, москва

Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет

22:50 14.12.2020 (обновлено: 10:10 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работают временные размещенные модули вокруг стационарных лечебных учреждений - их там более 50 единиц. Поэтому по заполняемости дополнительно открываются места. Чтобы говорить о том, чтобы что-то новое строилось, - пока таких планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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