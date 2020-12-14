https://ria.ru/20201214/moskva-1589263900.html

Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет

Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет

Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:50

2020-12-14T22:50

2020-12-15T10:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют строить дополнительные госпитали для коронавирусных больных, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работают временные размещенные модули вокруг стационарных лечебных учреждений - их там более 50 единиц. Поэтому по заполняемости дополнительно открываются места. Чтобы говорить о том, чтобы что-то новое строилось, - пока таких планов нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20201214/katok-1589186538.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва