Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы
13:15 14.12.2020 (обновлено: 13:36 14.12.2020)
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы понимаем, что с учетом складывающейся экономической ситуации очень важно не сокращать инвестиционные программы города, потому что они безусловно будут положительно сказываться на восстановлении экономики в этот сложный период", - заявил Ефимов в рамках заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.