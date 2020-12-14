https://ria.ru/20201214/moskva-1589104361.html

Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы

Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы

Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:15

2020-12-14T13:15

2020-12-14T13:36

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html

москва

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владимир ефимов (политик), москва, экономика