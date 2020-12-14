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Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы
Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы
Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:15
2020-12-14T13:36
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589092439.html
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владимир ефимов (политик), москва, экономика

Московские власти не планируют сокращать инвестиционные программы

13:15 14.12.2020 (обновлено: 13:36 14.12.2020)
 
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сокращать инвестиционные программы в Москве не планируется, они положительно сказываются на восстановлении экономики города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы понимаем, что с учетом складывающейся экономической ситуации очень важно не сокращать инвестиционные программы города, потому что они безусловно будут положительно сказываться на восстановлении экономики в этот сложный период", - заявил Ефимов в рамках заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
12:25Распространение нового коронавируса
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Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
 
Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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