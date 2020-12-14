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https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html
ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника
ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника
Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников, среди них - неожиданно щедрое предложение, а также моральное давление,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:59
2020-12-14T13:59
дмитрий скобелкин
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников, среди них - неожиданно щедрое предложение, а также моральное давление, чтобы человек немедленно принял решение перевести свои деньги или сообщил данные карты, говорится в сообщении регулятора.ЦБ указывает, что, во-первых, неожиданный звонок или SMS незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина - уже повод насторожиться. Второй признак мошенников, если разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить этот перевод на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.Третий признак: очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег.Четвертый признак: собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, PIN-код, а также код из SMS или персональные данные. И, наконец, мошенник будет оказывать моральное давление, требуя немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты, указал ЦБ."Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка", - советует регулятор.ЦБ также направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать аферистов. "Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, — очень важно. Сто, тысячу раз напоминать — никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя ЦБ Дмитрия Скобелкина.
https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html
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дмитрий скобелкин, центральный банк рф (цб рф), общество

ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника

13:59 14.12.2020
 
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Pixabay License/Pexels
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников, среди них - неожиданно щедрое предложение, а также моральное давление, чтобы человек немедленно принял решение перевести свои деньги или сообщил данные карты, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ указывает, что, во-первых, неожиданный звонок или SMS незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина - уже повод насторожиться. Второй признак мошенников, если разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить этот перевод на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.
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Третий признак: очень выгодное предложение — призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Либо наоборот — попытки запугать возможной потерей денег.
Четвертый признак: собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, трехзначный код на ее обратной стороне, PIN-код, а также код из SMS или персональные данные. И, наконец, мошенник будет оказывать моральное давление, требуя немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты, указал ЦБ.
"Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка", - советует регулятор.
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ЦБ также направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать аферистов. "Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, — очень важно. Сто, тысячу раз напоминать — никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка", — приводится в сообщении комментарий зампредседателя ЦБ Дмитрия Скобелкина.
 
Дмитрий СкобелкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
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