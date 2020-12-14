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Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
Объем финансирования проектов малого и среднего бизнеса в моногородах при участии Корпорации МСП превысил 61,2 миллиарда рублей за последние 5 лет, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:09
2020-12-14T19:09
корпорация мсп
елабуга
мсп банк
новокузнецк
набережные челны
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Объем финансирования проектов малого и среднего бизнеса в моногородах при участии Корпорации МСП превысил 61,2 миллиарда рублей за последние 5 лет, сообщает пресс-служба корпорации.Лидерами среди моногородов по привлечению финансовой поддержки стали Набережные Челны (8,9 миллиарда рублей), Елабуга ( 3,1 миллиарда рублей), Новокузнецк Кемеровской области (2,2 миллиарда рублей) и Тольятти (2,1 миллиарда рублей).Корпорация МСП с участием Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) в понедельник провела встречу с представителями 63 субъектов РФ, более 320 моногородов и аппаратов полпредов президента РФ в федеральных округах.Как сообщила в ходе мероприятия заместитель гендиректора Фонда Ольга Макаева, Фонд развития моногородов с 2017 года выдал субъектам МСП беспроцентные займы под гарантию Корпорации МСП на сумму около 1 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволила привлечь в экономику моногородов свыше 3 миллиардов рублей инвестиций.В свою очередь, представители Корпорации МСП отметили, что корпорация с 2016 года ведет с администрациями моногородов постоянную работу по оказанию поддержки субъектам МСП на их территории. Это позволило в текущем году сохранить 100%-й охват моногородов мерами поддержки по 6 направлениям: финансовая поддержка, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, имущественная поддержка, информационно-маркетинговая поддержка, лизинговая поддержка и проведение обучения.Также в пресс-службе отметили, что с начала 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП из моногородов кредитную поддержку на сумму свыше 6 миллиардов рублей, что практически вдвое превышает плановые показатели.Также в ходе мероприятия был обсужден комплексный план совместной работы Корпорации МСП, субъектов РФ и моногородов на 2021 год. Корпорацией был представлен проект плана, скорректированный с учетом поддержки самозанятых. Помимо уже действующих мер, предлагается оказание самозанятым имущественной поддержки в виде предоставления объектов из муниципальных перечней имущества, а также финансовой поддержки, в том числе в рамках специального кредита МСП Банка под 6,25% годовых.
https://ria.ru/20201210/finansirovanie-1588648515.html
елабуга
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корпорация мсп, елабуга, мсп банк, новокузнецк, набережные челны, новости компаний - экономика

Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП

19:09 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Объем финансирования проектов малого и среднего бизнеса в моногородах при участии Корпорации МСП превысил 61,2 миллиарда рублей за последние 5 лет, сообщает пресс-служба корпорации.
Лидерами среди моногородов по привлечению финансовой поддержки стали Набережные Челны (8,9 миллиарда рублей), Елабуга ( 3,1 миллиарда рублей), Новокузнецк Кемеровской области (2,2 миллиарда рублей) и Тольятти (2,1 миллиарда рублей).
Корпорация МСП с участием Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) в понедельник провела встречу с представителями 63 субъектов РФ, более 320 моногородов и аппаратов полпредов президента РФ в федеральных округах.
Как сообщила в ходе мероприятия заместитель гендиректора Фонда Ольга Макаева, Фонд развития моногородов с 2017 года выдал субъектам МСП беспроцентные займы под гарантию Корпорации МСП на сумму около 1 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволила привлечь в экономику моногородов свыше 3 миллиардов рублей инвестиций.
"Беспроцентные займы Фонда под гарантию Корпорации МСП - это уникальный продукт, аналогов которому нет на российском рынке. Мы регулярно информируем предпринимателей из моногородов о такой финансовой поддержке, рассказываем о том, как можно эффективно профинансировать свой бизнес для того, чтобы создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в свой регион", - рассказала Макаева, слова которой приводятся в сообщении.
В свою очередь, представители Корпорации МСП отметили, что корпорация с 2016 года ведет с администрациями моногородов постоянную работу по оказанию поддержки субъектам МСП на их территории. Это позволило в текущем году сохранить 100%-й охват моногородов мерами поддержки по 6 направлениям: финансовая поддержка, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, имущественная поддержка, информационно-маркетинговая поддержка, лизинговая поддержка и проведение обучения.
Также в пресс-службе отметили, что с начала 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП из моногородов кредитную поддержку на сумму свыше 6 миллиардов рублей, что практически вдвое превышает плановые показатели.
Также в ходе мероприятия был обсужден комплексный план совместной работы Корпорации МСП, субъектов РФ и моногородов на 2021 год. Корпорацией был представлен проект плана, скорректированный с учетом поддержки самозанятых. Помимо уже действующих мер, предлагается оказание самозанятым имущественной поддержки в виде предоставления объектов из муниципальных перечней имущества, а также финансовой поддержки, в том числе в рамках специального кредита МСП Банка под 6,25% годовых.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Корпорация МСПЕлабугаМСП БанкНовокузнецкНабережные ЧелныНовости компаний - Экономика
 
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