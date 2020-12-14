https://ria.ru/20201214/monogoroda-1589203671.html

Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП

Моногорода привлекли более 60 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП

Объем финансирования проектов малого и среднего бизнеса в моногородах при участии Корпорации МСП превысил 61,2 миллиарда рублей за последние 5 лет, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:09

2020-12-14T19:09

2020-12-14T19:09

корпорация мсп

елабуга

мсп банк

новокузнецк

набережные челны

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Объем финансирования проектов малого и среднего бизнеса в моногородах при участии Корпорации МСП превысил 61,2 миллиарда рублей за последние 5 лет, сообщает пресс-служба корпорации.Лидерами среди моногородов по привлечению финансовой поддержки стали Набережные Челны (8,9 миллиарда рублей), Елабуга ( 3,1 миллиарда рублей), Новокузнецк Кемеровской области (2,2 миллиарда рублей) и Тольятти (2,1 миллиарда рублей).Корпорация МСП с участием Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) в понедельник провела встречу с представителями 63 субъектов РФ, более 320 моногородов и аппаратов полпредов президента РФ в федеральных округах.Как сообщила в ходе мероприятия заместитель гендиректора Фонда Ольга Макаева, Фонд развития моногородов с 2017 года выдал субъектам МСП беспроцентные займы под гарантию Корпорации МСП на сумму около 1 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволила привлечь в экономику моногородов свыше 3 миллиардов рублей инвестиций.В свою очередь, представители Корпорации МСП отметили, что корпорация с 2016 года ведет с администрациями моногородов постоянную работу по оказанию поддержки субъектам МСП на их территории. Это позволило в текущем году сохранить 100%-й охват моногородов мерами поддержки по 6 направлениям: финансовая поддержка, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, имущественная поддержка, информационно-маркетинговая поддержка, лизинговая поддержка и проведение обучения.Также в пресс-службе отметили, что с начала 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП из моногородов кредитную поддержку на сумму свыше 6 миллиардов рублей, что практически вдвое превышает плановые показатели.Также в ходе мероприятия был обсужден комплексный план совместной работы Корпорации МСП, субъектов РФ и моногородов на 2021 год. Корпорацией был представлен проект плана, скорректированный с учетом поддержки самозанятых. Помимо уже действующих мер, предлагается оказание самозанятым имущественной поддержки в виде предоставления объектов из муниципальных перечней имущества, а также финансовой поддержки, в том числе в рамках специального кредита МСП Банка под 6,25% годовых.

https://ria.ru/20201210/finansirovanie-1588648515.html

елабуга

новокузнецк

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, елабуга, мсп банк, новокузнецк, набережные челны, новости компаний - экономика