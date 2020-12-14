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Метеорный поток Геминиды достигнет пика 14 декабря
Метеорный поток Геминиды достигнет пика 14 декабря
Метеорный поток Геминиды, который достигнет пика в ночь на 14 декабря, будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:17
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Метеорный поток Геминиды, который достигнет пика в ночь на 14 декабря, будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.Кроме того, по ее словам, в крупных городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба.Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры. Кроме того, радиант Геминид, то есть точка, из которой они визуально появляются на небе – созвездие Близнецов - находится довольно высоко над горизонтом. Это должно благоприятно сказаться на наблюдениях.Научный директор планетария посоветовала тем, кто очень хочет увидеть Геминиды, отправиться за город, но не в хорошо освещенный коттеджный поселок, а в действительно темное место. При этом она предупредила, что одеться лучше потеплее, так как человеческий глаз далеко не мгновенно замечает метеоры.Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря, поэтому наблюдать его можно не только в день пика, но и чуть позже. Ожидается, что в период максимума на небе можно будет видеть до 120 метеоров в час.
https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html
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россия, космос - риа наука

Метеорный поток Геминиды достигнет пика 14 декабря

00:17 14.12.2020 (обновлено: 00:24 14.12.2020)
 
© Фото : ВикипедияМетеорный поток Геминиды
Метеорный поток Геминиды - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Википедия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Метеорный поток Геминиды, который достигнет пика в ночь на 14 декабря, будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Геминиды, один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках - получить полное представление, и вообще, увидеть это явление, очень сложно, практически невозможно", - сказала Рублева.
Кроме того, по ее словам, в крупных городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба.
Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры. Кроме того, радиант Геминид, то есть точка, из которой они визуально появляются на небе – созвездие Близнецов - находится довольно высоко над горизонтом. Это должно благоприятно сказаться на наблюдениях.
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Научный директор планетария посоветовала тем, кто очень хочет увидеть Геминиды, отправиться за город, но не в хорошо освещенный коттеджный поселок, а в действительно темное место. При этом она предупредила, что одеться лучше потеплее, так как человеческий глаз далеко не мгновенно замечает метеоры.
"Сначала мы видим краем глаза какую-то вспышку, и не всегда понимаем, что это. И нужно приспособиться, вот так расположиться, чтобы они боковым периферическим зрением улавливались, и тогда можно будет их понаблюдать. Вот это такая особенность практически всех метеорных потоков", - рассказала Рублева.
Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря, поэтому наблюдать его можно не только в день пика, но и чуть позже. Ожидается, что в период максимума на небе можно будет видеть до 120 метеоров в час.
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