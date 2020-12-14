https://ria.ru/20201214/meteory-1589042526.html

Метеорный поток Геминиды достигнет пика 14 декабря

Метеорный поток Геминиды достигнет пика 14 декабря

Метеорный поток Геминиды, который достигнет пика в ночь на 14 декабря, будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T00:17

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2020-12-14T00:24

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космос - риа наука

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Метеорный поток Геминиды, который достигнет пика в ночь на 14 декабря, будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.Кроме того, по ее словам, в крупных городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба.Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры. Кроме того, радиант Геминид, то есть точка, из которой они визуально появляются на небе – созвездие Близнецов - находится довольно высоко над горизонтом. Это должно благоприятно сказаться на наблюдениях.Научный директор планетария посоветовала тем, кто очень хочет увидеть Геминиды, отправиться за город, но не в хорошо освещенный коттеджный поселок, а в действительно темное место. При этом она предупредила, что одеться лучше потеплее, так как человеческий глаз далеко не мгновенно замечает метеоры.Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря, поэтому наблюдать его можно не только в день пика, но и чуть позже. Ожидается, что в период максимума на небе можно будет видеть до 120 метеоров в час.

https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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