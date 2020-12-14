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Закрытую ранее из-за метели дорогу до аэропорта в Норильске открыли
Закрытую ранее из-за метели дорогу до аэропорта в Норильске открыли
Власти открыли дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, закрытую в субботу из-за метели, сообщается на сайте мэрии Норильска. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:42
2020-12-14T05:42
2020-12-14T05:49
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Власти открыли дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, закрытую в субботу из-за метели, сообщается на сайте мэрии Норильска.Ранее сообщалось, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта."Автодорога Норильск – Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется без движения по району Кайеркан", - говорится в сообщении.По информации городского управления ГО и ЧС, в понедельник в городе преимущественно без осадков, видимость хорошая, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 25-30 градусов.
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норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости.
Власти открыли дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, закрытую в субботу из-за метели, сообщается на сайте мэрии Норильска
.
Ранее сообщалось, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта.
"Автодорога Норильск – Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется без движения по району Кайеркан", - говорится в сообщении.
По информации городского управления ГО и ЧС, в понедельник в городе преимущественно без осадков, видимость хорошая, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 25-30 градусов.