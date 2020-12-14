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Закрытую ранее из-за метели дорогу до аэропорта в Норильске открыли

Закрытую ранее из-за метели дорогу до аэропорта в Норильске открыли

Власти открыли дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, закрытую в субботу из-за метели, сообщается на сайте мэрии Норильска. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T05:42

2020-12-14T05:42

2020-12-14T05:49

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Власти открыли дорогу Норильск-Кайеркан-Алыкель, закрытую в субботу из-за метели, сообщается на сайте мэрии Норильска.Ранее сообщалось, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта."Автодорога Норильск – Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется без движения по району Кайеркан", - говорится в сообщении.По информации городского управления ГО и ЧС, в понедельник в городе преимущественно без осадков, видимость хорошая, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха минус 25-30 градусов.

https://ria.ru/20201021/snegopad-1580752938.html

норильск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, происшествия