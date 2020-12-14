https://ria.ru/20201214/meduchrezhdeniya-1589085768.html

Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений

Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений

Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:54

2020-12-14T11:54

2020-12-14T11:55

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов, зарплаты, страховых взносов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 августа 2020 года №2074-р", - говорится в документе.В частности, правительство распорядилось выделить в 2020 году главным распорядителям средств федерального бюджета для поддержки ими федеральных и автономных медучреждений, а также МГУ им. Ломоносова и СПбГУ более 2,3 миллиарда рублей на выплаты зарплат, уплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ, оплату коммунальных услуг, расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих, в связи с сокращением объемов медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС на территории РФ."Утвердить прилагаемой распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда правительства РФ ... Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить предоставление субсидий указанным в пункте 1 настоящего распоряжения учреждениям", - добавляется в сообщении.Согласно распоряжению, Минздраву РФ выделено более 1,5 миллиарда рублей, МИД - более 1,3 миллиона рублей, Минобрнауки - почти 184 миллиона рублей, Минэкономразвития - почти 265 тысяч рублей, Минтруд получит почти 96 миллионов рублей, Минфин - почти 308 тысяч.Кроме того, ФНС выделено почти 708 тысяч, федеральному агентству воздушного транспорта - более 3,5 миллиона рублей, ФМБА - более 328 миллионов рублей, управделами президента - почти 102 миллиона. Так же Роспотребнадзору выделено почти 1,2 миллиона, МГУ - более двух миллионов, СПбГУ - почти 62 миллиона.

https://ria.ru/20201201/podderzhka-1587107715.html

https://ria.ru/20201201/meduchrezhdeniya-1587155471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, общество