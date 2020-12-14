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Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений
Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений
Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:54
2020-12-14T11:55
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов, зарплаты, страховых взносов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 августа 2020 года №2074-р", - говорится в документе.В частности, правительство распорядилось выделить в 2020 году главным распорядителям средств федерального бюджета для поддержки ими федеральных и автономных медучреждений, а также МГУ им. Ломоносова и СПбГУ более 2,3 миллиарда рублей на выплаты зарплат, уплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ, оплату коммунальных услуг, расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих, в связи с сокращением объемов медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС на территории РФ."Утвердить прилагаемой распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда правительства РФ ... Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить предоставление субсидий указанным в пункте 1 настоящего распоряжения учреждениям", - добавляется в сообщении.Согласно распоряжению, Минздраву РФ выделено более 1,5 миллиарда рублей, МИД - более 1,3 миллиона рублей, Минобрнауки - почти 184 миллиона рублей, Минэкономразвития - почти 265 тысяч рублей, Минтруд получит почти 96 миллионов рублей, Минфин - почти 308 тысяч.Кроме того, ФНС выделено почти 708 тысяч, федеральному агентству воздушного транспорта - более 3,5 миллиона рублей, ФМБА - более 328 миллионов рублей, управделами президента - почти 102 миллиона. Так же Роспотребнадзору выделено почти 1,2 миллиона, МГУ - более двух миллионов, СПбГУ - почти 62 миллиона.
https://ria.ru/20201201/podderzhka-1587107715.html
https://ria.ru/20201201/meduchrezhdeniya-1587155471.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, общество

Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений

11:54 14.12.2020 (обновлено: 11:55 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов, зарплаты, страховых взносов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 августа 2020 года №2074-р", - говорится в документе.
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В частности, правительство распорядилось выделить в 2020 году главным распорядителям средств федерального бюджета для поддержки ими федеральных и автономных медучреждений, а также МГУ им. Ломоносова и СПбГУ более 2,3 миллиарда рублей на выплаты зарплат, уплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ, оплату коммунальных услуг, расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих, в связи с сокращением объемов медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС на территории РФ.
"Утвердить прилагаемой распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда правительства РФ ... Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить предоставление субсидий указанным в пункте 1 настоящего распоряжения учреждениям", - добавляется в сообщении.
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Согласно распоряжению, Минздраву РФ выделено более 1,5 миллиарда рублей, МИД - более 1,3 миллиона рублей, Минобрнауки - почти 184 миллиона рублей, Минэкономразвития - почти 265 тысяч рублей, Минтруд получит почти 96 миллионов рублей, Минфин - почти 308 тысяч.
Кроме того, ФНС выделено почти 708 тысяч, федеральному агентству воздушного транспорта - более 3,5 миллиона рублей, ФМБА - более 328 миллионов рублей, управделами президента - почти 102 миллиона. Так же Роспотребнадзору выделено почти 1,2 миллиона, МГУ - более двух миллионов, СПбГУ - почти 62 миллиона.
 
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