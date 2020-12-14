Правительство выделило средства на поддержку федеральных медучреждений
11:54 14.12.2020 (обновлено: 11:55 14.12.2020)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 2,3 миллиарда рублей на поддержку федеральных и автономных медучреждений, средства в том числе пойдут на оплату налогов, зарплаты, страховых взносов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 августа 2020 года №2074-р", - говорится в документе.
В частности, правительство распорядилось выделить в 2020 году главным распорядителям средств федерального бюджета для поддержки ими федеральных и автономных медучреждений, а также МГУ им. Ломоносова и СПбГУ более 2,3 миллиарда рублей на выплаты зарплат, уплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ, оплату коммунальных услуг, расходов, связанных с содержанием имущества, в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих, в связи с сокращением объемов медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по ОМС на территории РФ.
"Утвердить прилагаемой распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда правительства РФ ... Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить предоставление субсидий указанным в пункте 1 настоящего распоряжения учреждениям", - добавляется в сообщении.
Согласно распоряжению, Минздраву РФ выделено более 1,5 миллиарда рублей, МИД - более 1,3 миллиона рублей, Минобрнауки - почти 184 миллиона рублей, Минэкономразвития - почти 265 тысяч рублей, Минтруд получит почти 96 миллионов рублей, Минфин - почти 308 тысяч.
Кроме того, ФНС выделено почти 708 тысяч, федеральному агентству воздушного транспорта - более 3,5 миллиона рублей, ФМБА - более 328 миллионов рублей, управделами президента - почти 102 миллиона. Так же Роспотребнадзору выделено почти 1,2 миллиона, МГУ - более двух миллионов, СПбГУ - почти 62 миллиона.