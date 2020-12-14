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В Масложировом союзе заявили о снижении цен на подсолнечное масло
В Масложировом союзе заявили о снижении цен на подсолнечное масло
Цены на подсолнечное масло в России уже начали падать на фоне объявленных правительством мер по стабилизации цен на продукты, сообщил журналистам исполнительный РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:57
2020-12-14T14:57
россия
михаил мальцев
продукты
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены на подсолнечное масло в России уже начали падать на фоне объявленных правительством мер по стабилизации цен на продукты, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев."Увеличение экспортной пошлины дополнительно будет способствовать снижению цен на сырье, что, в свою очередь, позволит переработчикам понизить отпускные цены на масло. Цены уже начали падать, учитывая, что все меры регулирования озвучены", - сказал Мальцев.Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.На прошлой неделе правительство утвердило введение заградительных пошлин на экспорт подсолнечника и рапса из России. Пошлины вырастут до 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Данная мера вводится с 9 января по 30 июня 2021 года. Сейчас ставка экспортной пошлины для рапса составляет 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну, для подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну."Производители масложировой продукции поддерживают новый формат работы в рамках соглашений. В настоящий момент цены сельхозпроизводителей и наценка торговых сетей оказывают давление на рентабельность заводов", - отметил исполнительный директор союза.
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россия, михаил мальцев, продукты, общество

В Масложировом союзе заявили о снижении цен на подсолнечное масло

14:57 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с подсолнечным маслом
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены на подсолнечное масло в России уже начали падать на фоне объявленных правительством мер по стабилизации цен на продукты, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"Увеличение экспортной пошлины дополнительно будет способствовать снижению цен на сырье, что, в свою очередь, позволит переработчикам понизить отпускные цены на масло. Цены уже начали падать, учитывая, что все меры регулирования озвучены", - сказал Мальцев.
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Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину - для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.
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На прошлой неделе правительство утвердило введение заградительных пошлин на экспорт подсолнечника и рапса из России. Пошлины вырастут до 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Данная мера вводится с 9 января по 30 июня 2021 года. Сейчас ставка экспортной пошлины для рапса составляет 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну, для подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.
"Производители масложировой продукции поддерживают новый формат работы в рамках соглашений. В настоящий момент цены сельхозпроизводителей и наценка торговых сетей оказывают давление на рентабельность заводов", - отметил исполнительный директор союза.
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РоссияМихаил МальцевПродуктыОбщество
 
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