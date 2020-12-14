https://ria.ru/20201214/lyubimov-1589212472.html

Рязанская область и Росстат будут сотрудничать в обмене данными

Рязанская область и Росстат будут сотрудничать в обмене данными

Соглашение с Росстатом позволит Рязанской области выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам, заявил губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:55

2020-12-14T19:55

2020-12-14T19:55

рязанская область

николай любимов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Соглашение с Росстатом позволит Рязанской области выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам, заявил губернатор Николай Любимов на подписании соглашения об информационном взаимодействии Федеральной службы государственной статистики и правительства региона.Подписи на документах поставили Николай Любимов и заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам.Любимов отметил, что оперативное получение статистических данных способствует качественной реализации задач, поставленных президентом РФ. "Соглашение с Росстатом об информационном взаимодействии позволит нам наладить процесс оперативного обмена данными. Благодаря этому документу мы сможем выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам. Правительство региона сможет оперативно получать официальную статистическую информацию об уровне доходов населения, а Росстат – административные данные, в том числе сведения о назначении мер соцподдержки малоимущему населению региона, основанных на признаках адресности и нуждаемости", – сказал губернатор.По словам главы региона, в Рязанской области проводится целенаправленная и последовательная работа по улучшению качества жизни населения. В частности, разработана программа, направленная на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. К 2030 году планируется снизить в два раза уровень бедности в регионе, а также обеспечить темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции."Впереди у нас немало совместной работы также в рамках переписных кампаний. Уже в апреле стартует Всероссийская перепись населения, пройдет сельхозперепись, перепись малого и среднего бизнеса. Налаженный информационный обмен данными позволит увидеть полную картину по разным направлениям экономики и социальной сферы, выявить проблемные точки и своевременно скорректировать свою работу", – сказал Любимов.Лайкам отметил большую важность подписанного с правительством региона соглашения. "На решение проблемы бедности выделяются колоссальные бюджетные ресурсы. Стоит задача потратить их максимально эффективным способом. Мы работаем в части измерения бедности. Органы государственной власти в субъектах обладают административными данными. Стоит задача определить, чем эти практики различаются. Поэтому соглашение – не просто информационный обмен, а пилотный проект в части сопоставления ваших и наших подходов понимания, в частности, законодательных нюансов, которые в каждом субъекте существуют при назначении мер социальной помощи населению", – сказал он.

https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589208027.html

https://ria.ru/20201210/sovet-1588656161.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, федеральная служба государственной статистики (росстат), рязанская область, общество