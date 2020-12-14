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Рязанская область
Рязанская область
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Рязанская область и Росстат будут сотрудничать в обмене данными
Рязанская область и Росстат будут сотрудничать в обмене данными
Соглашение с Росстатом позволит Рязанской области выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам, заявил губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:55
2020-12-14T19:55
рязанская область
николай любимов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Соглашение с Росстатом позволит Рязанской области выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам, заявил губернатор Николай Любимов на подписании соглашения об информационном взаимодействии Федеральной службы государственной статистики и правительства региона.Подписи на документах поставили Николай Любимов и заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам.Любимов отметил, что оперативное получение статистических данных способствует качественной реализации задач, поставленных президентом РФ. "Соглашение с Росстатом об информационном взаимодействии позволит нам наладить процесс оперативного обмена данными. Благодаря этому документу мы сможем выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам. Правительство региона сможет оперативно получать официальную статистическую информацию об уровне доходов населения, а Росстат – административные данные, в том числе сведения о назначении мер соцподдержки малоимущему населению региона, основанных на признаках адресности и нуждаемости", – сказал губернатор.По словам главы региона, в Рязанской области проводится целенаправленная и последовательная работа по улучшению качества жизни населения. В частности, разработана программа, направленная на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. К 2030 году планируется снизить в два раза уровень бедности в регионе, а также обеспечить темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции."Впереди у нас немало совместной работы также в рамках переписных кампаний. Уже в апреле стартует Всероссийская перепись населения, пройдет сельхозперепись, перепись малого и среднего бизнеса. Налаженный информационный обмен данными позволит увидеть полную картину по разным направлениям экономики и социальной сферы, выявить проблемные точки и своевременно скорректировать свою работу", – сказал Любимов.Лайкам отметил большую важность подписанного с правительством региона соглашения. "На решение проблемы бедности выделяются колоссальные бюджетные ресурсы. Стоит задача потратить их максимально эффективным способом. Мы работаем в части измерения бедности. Органы государственной власти в субъектах обладают административными данными. Стоит задача определить, чем эти практики различаются. Поэтому соглашение – не просто информационный обмен, а пилотный проект в части сопоставления ваших и наших подходов понимания, в частности, законодательных нюансов, которые в каждом субъекте существуют при назначении мер социальной помощи населению", – сказал он.
https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589208027.html
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николай любимов, федеральная служба государственной статистики (росстат), рязанская область, общество

Рязанская область и Росстат будут сотрудничать в обмене данными

19:55 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА "Россия". 1 августа 2018
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Соглашение с Росстатом позволит Рязанской области выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам, заявил губернатор Николай Любимов на подписании соглашения об информационном взаимодействии Федеральной службы государственной статистики и правительства региона.
Подписи на документах поставили Николай Любимов и заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам.
Любимов отметил, что оперативное получение статистических данных способствует качественной реализации задач, поставленных президентом РФ. "Соглашение с Росстатом об информационном взаимодействии позволит нам наладить процесс оперативного обмена данными. Благодаря этому документу мы сможем выстроить четкую систему социальной помощи нуждающимся гражданам. Правительство региона сможет оперативно получать официальную статистическую информацию об уровне доходов населения, а Росстат – административные данные, в том числе сведения о назначении мер соцподдержки малоимущему населению региона, основанных на признаках адресности и нуждаемости", – сказал губернатор.
По словам главы региона, в Рязанской области проводится целенаправленная и последовательная работа по улучшению качества жизни населения. В частности, разработана программа, направленная на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. К 2030 году планируется снизить в два раза уровень бедности в регионе, а также обеспечить темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 19:32Рязанская область
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"Впереди у нас немало совместной работы также в рамках переписных кампаний. Уже в апреле стартует Всероссийская перепись населения, пройдет сельхозперепись, перепись малого и среднего бизнеса. Налаженный информационный обмен данными позволит увидеть полную картину по разным направлениям экономики и социальной сферы, выявить проблемные точки и своевременно скорректировать свою работу", – сказал Любимов.
Лайкам отметил большую важность подписанного с правительством региона соглашения. "На решение проблемы бедности выделяются колоссальные бюджетные ресурсы. Стоит задача потратить их максимально эффективным способом. Мы работаем в части измерения бедности. Органы государственной власти в субъектах обладают административными данными. Стоит задача определить, чем эти практики различаются. Поэтому соглашение – не просто информационный обмен, а пилотный проект в части сопоставления ваших и наших подходов понимания, в частности, законодательных нюансов, которые в каждом субъекте существуют при назначении мер социальной помощи населению", – сказал он.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 18:41Рязанская область
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Рязанская областьОбщество
 
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