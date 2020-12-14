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МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
Лунная программа США "Артемида" говорит об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в освоении космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:19
2020-12-14T16:19
луна
дональд трамп
космос - риа наука
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наса
сергей рябков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лунная программа США "Артемида" говорит об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в освоении космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway.По словам замминистра, "через соглашение "Артемиды" США стремятся возглавить процесс по освоению Луны и дальнего космоса, все это, разумеется, на своих условиях"."Равноправное сотрудничество исключается. Партнерам отводятся роли подрядчиков, в лучшем случае, НАСА, в выполнении отдельных научно-технических и финансовых задач. Вопрос, однако, в том, что произойдет, если государства, оказавшиеся вне "Артемиды", начнут реализовывать собственные проекты и создадут формы кооперации, альтернативные американской. Тем самым США создают потенциал для будущих разногласий, поскольку при отсутствии соответствующих международно-правовых норм третьи стороны вовсе не обязаны ни соблюдать зоны безопасности, о которых говорилось, ни бережно относится к историческим памятникам. Такой сценарий не исключается. Наблюдаются попытки придать процессам по исследованию и освоению космических ресурсов псевдомногостороннего характера", - считает Рябков.
https://ria.ru/20200525/1571944402.html
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луна, дональд трамп, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наса, сергей рябков, вашингтон (город), сша

МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"

16:19 14.12.2020
 
© NASAСпускаемый аппарат космической программы Артемида на Луне в представлении художника
Спускаемый аппарат космической программы Артемида на Луне в представлении художника - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© NASA
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лунная программа США "Артемида" говорит об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в освоении космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway.

"Космические директивы Трампа, в том числе документы НАСА по лунной программе "Артемида", космическая стратегия США, говорят об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества и попытках навязать потенциальным партнерам второстепенные роли", - сказал Рябков, выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По словам замминистра, "через соглашение "Артемиды" США стремятся возглавить процесс по освоению Луны и дальнего космоса, все это, разумеется, на своих условиях".
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"Равноправное сотрудничество исключается. Партнерам отводятся роли подрядчиков, в лучшем случае, НАСА, в выполнении отдельных научно-технических и финансовых задач. Вопрос, однако, в том, что произойдет, если государства, оказавшиеся вне "Артемиды", начнут реализовывать собственные проекты и создадут формы кооперации, альтернативные американской. Тем самым США создают потенциал для будущих разногласий, поскольку при отсутствии соответствующих международно-правовых норм третьи стороны вовсе не обязаны ни соблюдать зоны безопасности, о которых говорилось, ни бережно относится к историческим памятникам. Такой сценарий не исключается. Наблюдаются попытки придать процессам по исследованию и освоению космических ресурсов псевдомногостороннего характера", - считает Рябков.
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