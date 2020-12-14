https://ria.ru/20201214/luna-1589152222.html

МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"

МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"

Лунная программа США "Артемида" говорит об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в освоении космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:19

2020-12-14T16:19

2020-12-14T16:19

луна

дональд трамп

космос - риа наука

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

наса

сергей рябков

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лунная программа США "Артемида" говорит об отходе Вашингтона от принципов равноправного сотрудничества в освоении космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway.По словам замминистра, "через соглашение "Артемиды" США стремятся возглавить процесс по освоению Луны и дальнего космоса, все это, разумеется, на своих условиях"."Равноправное сотрудничество исключается. Партнерам отводятся роли подрядчиков, в лучшем случае, НАСА, в выполнении отдельных научно-технических и финансовых задач. Вопрос, однако, в том, что произойдет, если государства, оказавшиеся вне "Артемиды", начнут реализовывать собственные проекты и создадут формы кооперации, альтернативные американской. Тем самым США создают потенциал для будущих разногласий, поскольку при отсутствии соответствующих международно-правовых норм третьи стороны вовсе не обязаны ни соблюдать зоны безопасности, о которых говорилось, ни бережно относится к историческим памятникам. Такой сценарий не исключается. Наблюдаются попытки придать процессам по исследованию и освоению космических ресурсов псевдомногостороннего характера", - считает Рябков.

https://ria.ru/20200525/1571944402.html

https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, дональд трамп, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наса, сергей рябков, вашингтон (город), сша