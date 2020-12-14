Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20201214/kvartiry-1589187555.html
Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя
Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил ключи дольщикам многоэтажки, о достройке которой он договорился с надежным подрядчиком, сообщили РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:00
2020-12-14T18:59
омская область
россия
владимир путин
александр бурков
омская область
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589200915_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_14cf6043e58844842ebaf80f4c008654.jpg
ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил ключи дольщикам многоэтажки, о достройке которой он договорился с надежным подрядчиком, сообщили в облправительстве.Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, дом начали строить в 2015 году, но через некоторое время работы были остановлены. Губернатор Бурков поручил комплексно решить проблемы обманутых дольщиков и предоставить льготы застройщикам, которые согласятся достроить проблемные дома. В случае с новой многоэтажкой на Левобережье Омска так и произошло - губернатор привлёк нового подрядчика, компанию "Сибгазстройдеталь Инвест", и строительство на улице 70 лет Октября в 2019 году возобновилось. В понедельник губернатор вместе с жильцами, представителями подрядчика и регионального минстроя осмотрел введённую новостройку, побывав в квартирах.Александр Бурков отметил, что компания "Сибгазстройдеталь Инвест" не только активно включилась в решение проблемы дольщиков, но и обеспечила достойный уровень выполнения задачи. Из его рук ключи от многоэтажки в Омске по улице 70 лет Октября, 3 получили 97 дольщиков."В этом году мы закончили девятый дом, где дольщики получили ключи. Это почти 800 человек. В следующем году мы рассчитываем решить проблему ещё восьми домов уже при поддержке федерального центра. Вы знаете, что президент Путин дал команду выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Из восьми домов 4 будем достраивать, а дольщики ещё четырёх домов получат компенсацию", - приводят слова губернатора в пресс-службе правительства Омской области.По словам главы региона, в этом случае 1233 дольщика смогут решить свои проблемы в следующем году.Александр Бурков отметил, что остаётся больше 20 домов, которые придется достраивать, либо компенсировать дольщикам. Проблему планируют решить в ближайшие три года, и органам власти и контрольно-надзорным службам поставлена задача контролировать процесс достройки и не допустить появления новых обманутых дольщиков."Мы являемся участниками льготного ипотечного кредитования, которое бесспорно делает наши квартиры более доступными. Это для нас одна из самых главных преференций в силу того, что те квартиры, которые мы возводим как компания-застройщик, пользуются спросом со стороны наших покупателей, поскольку ипотека более доступная - у нас сегодня ставка по ипотечному кредиту 3,1% годовых", - цитирует пресс-служба облправительства слова гендиректора строительной компании "Сибгазстройдеталь Инвест" Алексея Певнева.
https://ria.ru/20201203/mashiny-1587566093.html
https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html
россия
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589200915_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_a3b83a8aee536e19b8dbef3a7d0e7d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, александр бурков, омская область, омск, общество

Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя

18:00 14.12.2020 (обновлено: 18:59 14.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОмский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя
Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил ключи дольщикам многоэтажки, о достройке которой он договорился с надежным подрядчиком, сообщили в облправительстве.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, дом начали строить в 2015 году, но через некоторое время работы были остановлены. Губернатор Бурков поручил комплексно решить проблемы обманутых дольщиков и предоставить льготы застройщикам, которые согласятся достроить проблемные дома. В случае с новой многоэтажкой на Левобережье Омска так и произошло - губернатор привлёк нового подрядчика, компанию "Сибгазстройдеталь Инвест", и строительство на улице 70 лет Октября в 2019 году возобновилось. В понедельник губернатор вместе с жильцами, представителями подрядчика и регионального минстроя осмотрел введённую новостройку, побывав в квартирах.
Губернатор Омской области Александр Бурков за рулем автомобиля LADA Granta - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 19:26Омская область
Губернатор вручил 16 машин лучшим аграриям Омской области
Александр Бурков отметил, что компания "Сибгазстройдеталь Инвест" не только активно включилась в решение проблемы дольщиков, но и обеспечила достойный уровень выполнения задачи. Из его рук ключи от многоэтажки в Омске по улице 70 лет Октября, 3 получили 97 дольщиков.
"В этом году мы закончили девятый дом, где дольщики получили ключи. Это почти 800 человек. В следующем году мы рассчитываем решить проблему ещё восьми домов уже при поддержке федерального центра. Вы знаете, что президент Путин дал команду выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Из восьми домов 4 будем достраивать, а дольщики ещё четырёх домов получат компенсацию", - приводят слова губернатора в пресс-службе правительства Омской области.
По словам главы региона, в этом случае 1233 дольщика смогут решить свои проблемы в следующем году.
Александр Бурков отметил, что остаётся больше 20 домов, которые придется достраивать, либо компенсировать дольщикам. Проблему планируют решить в ближайшие три года, и органам власти и контрольно-надзорным службам поставлена задача контролировать процесс достройки и не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 17:52Омская область
Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам
"Мы являемся участниками льготного ипотечного кредитования, которое бесспорно делает наши квартиры более доступными. Это для нас одна из самых главных преференций в силу того, что те квартиры, которые мы возводим как компания-застройщик, пользуются спросом со стороны наших покупателей, поскольку ипотека более доступная - у нас сегодня ставка по ипотечному кредиту 3,1% годовых", - цитирует пресс-служба облправительства слова гендиректора строительной компании "Сибгазстройдеталь Инвест" Алексея Певнева.
 
Омская областьРоссияВладимир ПутинАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния