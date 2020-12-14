https://ria.ru/20201214/kvartiry-1589187555.html

Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя

Омский губернатор вручил ключи от квартир дольщикам дома-долгостроя

Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил ключи дольщикам многоэтажки, о достройке которой он договорился с надежным подрядчиком, сообщили РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:00

2020-12-14T18:00

2020-12-14T18:59

омская область

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владимир путин

александр бурков

омская область

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общество

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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник вручил ключи дольщикам многоэтажки, о достройке которой он договорился с надежным подрядчиком, сообщили в облправительстве.Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, дом начали строить в 2015 году, но через некоторое время работы были остановлены. Губернатор Бурков поручил комплексно решить проблемы обманутых дольщиков и предоставить льготы застройщикам, которые согласятся достроить проблемные дома. В случае с новой многоэтажкой на Левобережье Омска так и произошло - губернатор привлёк нового подрядчика, компанию "Сибгазстройдеталь Инвест", и строительство на улице 70 лет Октября в 2019 году возобновилось. В понедельник губернатор вместе с жильцами, представителями подрядчика и регионального минстроя осмотрел введённую новостройку, побывав в квартирах.Александр Бурков отметил, что компания "Сибгазстройдеталь Инвест" не только активно включилась в решение проблемы дольщиков, но и обеспечила достойный уровень выполнения задачи. Из его рук ключи от многоэтажки в Омске по улице 70 лет Октября, 3 получили 97 дольщиков."В этом году мы закончили девятый дом, где дольщики получили ключи. Это почти 800 человек. В следующем году мы рассчитываем решить проблему ещё восьми домов уже при поддержке федерального центра. Вы знаете, что президент Путин дал команду выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Из восьми домов 4 будем достраивать, а дольщики ещё четырёх домов получат компенсацию", - приводят слова губернатора в пресс-службе правительства Омской области.По словам главы региона, в этом случае 1233 дольщика смогут решить свои проблемы в следующем году.Александр Бурков отметил, что остаётся больше 20 домов, которые придется достраивать, либо компенсировать дольщикам. Проблему планируют решить в ближайшие три года, и органам власти и контрольно-надзорным службам поставлена задача контролировать процесс достройки и не допустить появления новых обманутых дольщиков."Мы являемся участниками льготного ипотечного кредитования, которое бесспорно делает наши квартиры более доступными. Это для нас одна из самых главных преференций в силу того, что те квартиры, которые мы возводим как компания-застройщик, пользуются спросом со стороны наших покупателей, поскольку ипотека более доступная - у нас сегодня ставка по ипотечному кредиту 3,1% годовых", - цитирует пресс-служба облправительства слова гендиректора строительной компании "Сибгазстройдеталь Инвест" Алексея Певнева.

https://ria.ru/20201203/mashiny-1587566093.html

https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, александр бурков, омская область, омск, общество