https://ria.ru/20201214/kuba-1589117765.html

В МЭР рассказали о проблемах в реализации совместных проектов с Кубой

В МЭР рассказали о проблемах в реализации совместных проектов с Кубой

Из 60 совместных проектов с Кубой реализуется порядка десяти, а многие темы откладываются по инициативе кубинской стороны, сообщил ответственный секретарь... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:09

2020-12-14T14:09

2020-12-14T14:10

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

куба

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из 60 совместных проектов с Кубой реализуется порядка десяти, а многие темы откладываются по инициативе кубинской стороны, сообщил ответственный секретарь межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, замглавы департамента Минэкономразвития Олег Кучерявый.На заседании международного комитета Совфеда в понедельник чиновник напомнил, что ранее в Гаване должно было пройти заседание межправительственной комиссии, но она была отменена, поскольку "перечень документов, в том числе касающийся кредитно-финансовой сферы, не был готов по вине кубинской стороны"."Отмалчивание, затягивание...", - сказал Кучерявый.Он отметил, что у российской стороны на высоком уровне было принято решение о приостановке проектной деятельности с Кубой. "Из 60 проектов реализуются порядка десяти", - пояснил чиновник.В свою очередь глава комитета Совфеда Константин Косачев считает, что парламентарии также могут внести свою лепту в решение тех вопросов, которые не нашли разрешения раньше, чтобы достичь "искомый результат".Первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян отметил, что по линии профильных министерств РФ и Кубы "проработаны все вопросы, у нас нет недопонимания".

https://ria.ru/20191029/1560294341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), куба, экономика