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В МЭР рассказали о проблемах в реализации совместных проектов с Кубой
В МЭР рассказали о проблемах в реализации совместных проектов с Кубой
Из 60 совместных проектов с Кубой реализуется порядка десяти, а многие темы откладываются по инициативе кубинской стороны, сообщил ответственный секретарь... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:09
2020-12-14T14:10
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
куба
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из 60 совместных проектов с Кубой реализуется порядка десяти, а многие темы откладываются по инициативе кубинской стороны, сообщил ответственный секретарь межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, замглавы департамента Минэкономразвития Олег Кучерявый.На заседании международного комитета Совфеда в понедельник чиновник напомнил, что ранее в Гаване должно было пройти заседание межправительственной комиссии, но она была отменена, поскольку "перечень документов, в том числе касающийся кредитно-финансовой сферы, не был готов по вине кубинской стороны"."Отмалчивание, затягивание...", - сказал Кучерявый.Он отметил, что у российской стороны на высоком уровне было принято решение о приостановке проектной деятельности с Кубой. "Из 60 проектов реализуются порядка десяти", - пояснил чиновник.В свою очередь глава комитета Совфеда Константин Косачев считает, что парламентарии также могут внести свою лепту в решение тех вопросов, которые не нашли разрешения раньше, чтобы достичь "искомый результат".Первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян отметил, что по линии профильных министерств РФ и Кубы "проработаны все вопросы, у нас нет недопонимания".
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), куба, экономика

В МЭР рассказали о проблемах в реализации совместных проектов с Кубой

14:09 14.12.2020 (обновлено: 14:10 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Из 60 совместных проектов с Кубой реализуется порядка десяти, а многие темы откладываются по инициативе кубинской стороны, сообщил ответственный секретарь межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, замглавы департамента Минэкономразвития Олег Кучерявый.
На заседании международного комитета Совфеда в понедельник чиновник напомнил, что ранее в Гаване должно было пройти заседание межправительственной комиссии, но она была отменена, поскольку "перечень документов, в том числе касающийся кредитно-финансовой сферы, не был готов по вине кубинской стороны".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.10.2019
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"Отмалчивание, затягивание...", - сказал Кучерявый.
Он отметил, что у российской стороны на высоком уровне было принято решение о приостановке проектной деятельности с Кубой. "Из 60 проектов реализуются порядка десяти", - пояснил чиновник.
В свою очередь глава комитета Совфеда Константин Косачев считает, что парламентарии также могут внести свою лепту в решение тех вопросов, которые не нашли разрешения раньше, чтобы достичь "искомый результат".
Первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян отметил, что по линии профильных министерств РФ и Кубы "проработаны все вопросы, у нас нет недопонимания".
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КубаЭкономика
 
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