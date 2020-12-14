https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589142079.html
Медведев поблагодарил врачей и бизнес за работу в пандемию
Медведев поблагодарил врачей и бизнес за работу в пандемию
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил врачей и бизнес, который, по его словам, в период пандемии показал себя правильно, хотя... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:41
2020-12-14T15:41
2020-12-14T15:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил врачей и бизнес, который, по его словам, в период пандемии показал себя правильно, хотя предпринимателей нередко критикуют."Я хочу поблагодарить врачей за ту колоссальную работу, по сути, героическую работу, которую врачи ведут каждый день - и в "красной зоне", и в других местах, где они просто принимают людей, где они лечат от так называемой новой коронавирусной инфекции и где они лечат от других заболеваний. Это очень серьезная работа, и мы должны об этом помнить", - заявил Медведев на социальном онлайн-форуме ЕР в понедельник.Он поблагодарил и российских предпринимателей за то, что в этой сложной ситуации они оказывают помощь и поддержку, осознают свою социальную миссию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200620/1573231396.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия