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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589109994.html
В Подмосковье выросло число лечащихся на дому пациентов с COVID-19
В Подмосковье выросло число лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, увеличилось в Подмосковье на 14% за неделю, заявила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:36
2020-12-14T13:36
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, увеличилось в Подмосковье на 14% за неделю, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение, выросло на 14% и составляет почти 28 тысяч человек", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Министр также отметила, что в Подмосковье наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали более 4 миллионов жителей региона. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выросло число лечащихся на дому пациентов с COVID-19

13:36 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, увеличилось в Подмосковье на 14% за неделю, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение, выросло на 14% и составляет почти 28 тысяч человек", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
Министр также отметила, что в Подмосковье наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали более 4 миллионов жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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