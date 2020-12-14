https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589109994.html

В Подмосковье выросло число лечащихся на дому пациентов с COVID-19

В Подмосковье выросло число лечащихся на дому пациентов с COVID-19

Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, увеличилось в Подмосковье на 14% за неделю, заявила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:36

2020-12-14T13:36

2020-12-14T13:36

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, увеличилось в Подмосковье на 14% за неделю, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение, выросло на 14% и составляет почти 28 тысяч человек", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Министр также отметила, что в Подмосковье наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали более 4 миллионов жителей региона. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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