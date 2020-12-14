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Воробьев оценил работу медиков в Подмосковье
Воробьев оценил работу медиков в Подмосковье
Нагрузка на систему здравоохранения Московской области по-прежнему высокая, но в целом регион справляется с ситуацией с COVID-19, заявил губернатор Московской... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нагрузка на систему здравоохранения Московской области по-прежнему высокая, но в целом регион справляется с ситуацией с COVID-19, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На систему здравоохранения по-прежнему высокая нагрузка. Прошедшая неделя показала, что мы госпитализировали примерно столько же, сколько и на предыдущей неделе – 7,5 тысячи человек, выписали на 200-250 человек больше", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Воробьев отметил, что в целом система здравоохранения Подмосковья справляется с нагрузкой, несмотря на текущую ситуацию с COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)