https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589090617.html

Воробьев оценил работу медиков в Подмосковье

Воробьев оценил работу медиков в Подмосковье

Нагрузка на систему здравоохранения Московской области по-прежнему высокая, но в целом регион справляется с ситуацией с COVID-19, заявил губернатор Московской... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нагрузка на систему здравоохранения Московской области по-прежнему высокая, но в целом регион справляется с ситуацией с COVID-19, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На систему здравоохранения по-прежнему высокая нагрузка. Прошедшая неделя показала, что мы госпитализировали примерно столько же, сколько и на предыдущей неделе – 7,5 тысячи человек, выписали на 200-250 человек больше", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Воробьев отметил, что в целом система здравоохранения Подмосковья справляется с нагрузкой, несмотря на текущую ситуацию с COVID-19. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)