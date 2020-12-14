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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074181.html
В России выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 27 328 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:02
2020-12-14T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 27 328 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста снизились до одного процента. Умерли 562 пациента, вылечились более 18 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5874, на 551 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3771), Подмосковье (1484), Нижегородская (493), Архангельская (403), Свердловская (397), Ростовская (384) и Воронежская (381) области, а также Карелия (369). Минимальный прирост — в Еврейской АО (23) и Ненецком автономном округе (пять).Вчера оперштаб сообщал о 28 080 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 681 256 заразившихся коронавирусом, из них 47,39 тысячи скончались, 2,12 миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии перешагнуло за отметку в 70,4 миллиона, свыше 1,6 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (более 16,2 миллиона заболевших), Индия (9,88 миллиона) и Бразилия (6,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Турцию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V". В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 14.12.2020 (обновлено: 12:27 14.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 27 328 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста снизились до одного процента. Умерли 562 пациента, вылечились более 18 тысяч.
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На первом месте по числу новых случаев — Москва (5874, на 551 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3771), Подмосковье (1484), Нижегородская (493), Архангельская (403), Свердловская (397), Ростовская (384) и Воронежская (381) области, а также Карелия (369). Минимальный прирост — в Еврейской АО (23) и Ненецком автономном округе (пять).
Вчера оперштаб сообщал о 28 080 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 681 256 заразившихся коронавирусом, из них 47,39 тысячи скончались, 2,12 миллиона вылечились.
Среди действующих ограничений — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
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На время новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии перешагнуло за отметку в 70,4 миллиона, свыше 1,6 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (более 16,2 миллиона заболевших), Индия (9,88 миллиона) и Бразилия (6,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Турцию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
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Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V". В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
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