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В Москве 4932 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 4932 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Еще 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 534 тысячи человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:04
2020-12-14T09:04
2020-12-14T09:07
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Еще 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 534 тысячи человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В столице выздоровели еще 4932 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 534 552", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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