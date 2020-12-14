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"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", в котором отражены положения исследований ученых РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:14
2020-12-14T16:14
россия
сергей брилев
великобритания
иран
италия
технологии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", в котором отражены положения исследований ученых из разных стран мира, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, говорится в сообщении организации."С точки зрения экономической эффективности, представленным в докладе идеям ещё далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах в нефте- и газохиме. Но это - перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний", - отметил президент ассоциации Сергей Брилев. Среди соавторов доклада - известные ученые из России, Великобритании, Италии и Ирана.В докладе разъяснен принцип действия таких технологий, как улавливание и хранение углерода (отделение выбросов СО2 от промышленных и энергетических источников, обеспечивающее их долгосрочную изоляцию от атмосферы), "умные" электросети и цифровизация энергосистемы (повышение эффективности и надёжности производства и распределения электроэнергии за счет массивов big data об энергопроизводстве и энергопотреблении), водородная энергетика и использование носителей водорода большой емкости.Кроме того, в докладе предлагается обратить внимание на концепции малых модульных реакторов для развития атомной энергетики, преобразования электроэнергии в газ, создания компактных и эффективных накопителей энергии, рециклинга и преобразования отходов в тепло и электроэнергию для снижения объемов захоронения твердых бытовых отходов на полигонах и сокращения объемов угольной генерации.Также эксперты рассказали о получении биотоплива или химического топлива из солнечного света и искусственном фотосинтезе (проектировании и сборке устройств для непосредственного производства солнечного топлива, фотоэлектрохимии и ее применении в топливных элементах, производстве биоводорода из солнечного света).Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная в 2002 году для продвижения и поддержки инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества.
https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html
https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html
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россия, сергей брилев, великобритания, иран, италия, технологии

"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата

16:14 14.12.2020
 
© РИА Новости / Вера КостамоНа форуме «Экотех-17» обсудят изменение климата в Арктике
На форуме «Экотех-17» обсудят изменение климата в Арктике - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", в котором отражены положения исследований ученых из разных стран мира, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, говорится в сообщении организации.
"С точки зрения экономической эффективности, представленным в докладе идеям ещё далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах в нефте- и газохиме. Но это - перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний", - отметил президент ассоциации Сергей Брилев. Среди соавторов доклада - известные ученые из России, Великобритании, Италии и Ирана.
В докладе разъяснен принцип действия таких технологий, как улавливание и хранение углерода (отделение выбросов СО2 от промышленных и энергетических источников, обеспечивающее их долгосрочную изоляцию от атмосферы), "умные" электросети и цифровизация энергосистемы (повышение эффективности и надёжности производства и распределения электроэнергии за счет массивов big data об энергопроизводстве и энергопотреблении), водородная энергетика и использование носителей водорода большой емкости.
Кроме того, в докладе предлагается обратить внимание на концепции малых модульных реакторов для развития атомной энергетики, преобразования электроэнергии в газ, создания компактных и эффективных накопителей энергии, рециклинга и преобразования отходов в тепло и электроэнергию для снижения объемов захоронения твердых бытовых отходов на полигонах и сокращения объемов угольной генерации.
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Также эксперты рассказали о получении биотоплива или химического топлива из солнечного света и искусственном фотосинтезе (проектировании и сборке устройств для непосредственного производства солнечного топлива, фотоэлектрохимии и ее применении в топливных элементах, производстве биоводорода из солнечного света).
Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная в 2002 году для продвижения и поддержки инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества.
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РоссияСергей БрилевВеликобританияИранИталияТехнологии
 
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