https://ria.ru/20201214/klimat-1589150246.html

"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата

"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата

Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", в котором отражены положения исследований ученых РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:14

2020-12-14T16:14

2020-12-14T16:14

россия

сергей брилев

великобритания

иран

италия

технологии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", в котором отражены положения исследований ученых из разных стран мира, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, говорится в сообщении организации."С точки зрения экономической эффективности, представленным в докладе идеям ещё далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах в нефте- и газохиме. Но это - перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний", - отметил президент ассоциации Сергей Брилев. Среди соавторов доклада - известные ученые из России, Великобритании, Италии и Ирана.В докладе разъяснен принцип действия таких технологий, как улавливание и хранение углерода (отделение выбросов СО2 от промышленных и энергетических источников, обеспечивающее их долгосрочную изоляцию от атмосферы), "умные" электросети и цифровизация энергосистемы (повышение эффективности и надёжности производства и распределения электроэнергии за счет массивов big data об энергопроизводстве и энергопотреблении), водородная энергетика и использование носителей водорода большой емкости.Кроме того, в докладе предлагается обратить внимание на концепции малых модульных реакторов для развития атомной энергетики, преобразования электроэнергии в газ, создания компактных и эффективных накопителей энергии, рециклинга и преобразования отходов в тепло и электроэнергию для снижения объемов захоронения твердых бытовых отходов на полигонах и сокращения объемов угольной генерации.Также эксперты рассказали о получении биотоплива или химического топлива из солнечного света и искусственном фотосинтезе (проектировании и сборке устройств для непосредственного производства солнечного топлива, фотоэлектрохимии и ее применении в топливных элементах, производстве биоводорода из солнечного света).Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная в 2002 году для продвижения и поддержки инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества.

https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html

https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html

россия

великобритания

иран

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей брилев, великобритания, иран, италия, технологии