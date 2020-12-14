https://ria.ru/20201214/kladbische-1589063785.html

Похоронную службу во Владивостоке оштрафовали за "борьбу" с конкурентами

Похоронную службу во Владивостоке оштрафовали за "борьбу" с конкурентами

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Приморскому краю оштрафовало муниципальное бюджетное учреждение Владивостока "Некрополь" во... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:01

2020-12-14T10:01

2020-12-14T10:01

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Приморскому краю оштрафовало муниципальное бюджетное учреждение Владивостока "Некрополь" во Владивостоке на 500 тысяч рублей за то, что оно незаконно ограничивало доступ других ритуальных компаний и родственников умерших на кладбища, сообщает управление."Работники "Некрополя" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ и продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление. Такие действия прямо нарушают требование закона о защите конкуренции", - сообщает УФАС."Некрополь" признали виновным в ограничении конкуренции в отношении других ритуальных компаний. По факту нарушения учреждению было выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, которое не было выполнено в срок."Приморское УФАС России привлекло к административной ответственности – штрафу в размере 500 тысяч рублей – МБУ "Некрополь" за неисполнение предписания ведомства о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20180208/1514180787.html

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владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, общество