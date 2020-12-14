https://ria.ru/20201214/khischenie-1589149553.html

Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии

Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии

Таганский суд Москвы назначил наказание пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 миллиарда рублей при поставках электричества Министерству обороны. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:09

2020-12-14T16:09

2020-12-14T16:49

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил наказание пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 миллиарда рублей при поставках электричества Министерству обороны.Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило Главное военное следственное управление Следственного комитета. Михаил Фомин получил 12 лет колонии общего режима, Максим Воронков — 11, Иван Лошкарев — девять, а Игорь Быков и Александр Ионов — по семь лет.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин, группа бизнесменов получила почти три миллиарда рублей от военного ведомства, подделав договора на оплату электроэнергии, уже потребленной в войсках.

https://ria.ru/20201212/moshenniki-1588935430.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия