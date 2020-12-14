https://ria.ru/20201214/khischenie-1589149553.html
Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
Таганский суд Москвы назначил наказание пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 миллиарда рублей при поставках электричества Министерству обороны. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:09
2020-12-14T16:09
2020-12-14T16:49
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил наказание пятерым фигурантам дела о хищении 2,9 миллиарда рублей при поставках электричества Министерству обороны.Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило Главное военное следственное управление Следственного комитета. Михаил Фомин получил 12 лет колонии общего режима, Максим Воронков — 11, Иван Лошкарев — девять, а Игорь Быков и Александр Ионов — по семь лет.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин, группа бизнесменов получила почти три миллиарда рублей от военного ведомства, подделав договора на оплату электроэнергии, уже потребленной в войсках.
https://ria.ru/20201212/moshenniki-1588935430.html
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главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия