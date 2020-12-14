https://ria.ru/20201214/katok-1589186538.html

В Москве начали заливать катки с естественным льдом

В Москве начали заливать катки с естественным льдом

В Москве началась заливка катков с естественным льдом, на катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано заходить, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:57

2020-12-14T17:57

2020-12-14T17:57

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петр бирюков

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москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве началась заливка катков с естественным льдом, на катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано заходить, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков."В первую очередь, необходимо сказать, что и катки будут праздничной иллюминацией оформлены. Более 220 катков с искусственным льдом. Что касается (катков) с естественным льдом, то сейчас началась их заливка, всего лишь неделю как морозы. Катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано на них заходить. И как только специалисты обозначат тему безопасности нахождения на этих катках, тогда мы разрешим пользоваться этими катками с соблюдением всех мер безопасности", - рассказал Бирюков.По его словам, катки с искусственным льдом работают уже в течение 10 лет, они оборудованы раздевалками, медицинскими комнатами, комнатами проката инвентаря, для того, чтобы выпить чай, переодеться - создана вся необходимая инфраструктура. "Но при этом говорим, что в этом году необходимо соблюдать дистанцию и меры безопасности", - заключил заммэра.

https://ria.ru/20201128/katok-1586781823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, новый год, москва, общество