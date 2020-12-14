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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201214/katok-1589186538.html
В Москве начали заливать катки с естественным льдом
В Москве начали заливать катки с естественным льдом
В Москве началась заливка катков с естественным льдом, на катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано заходить, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:57
2020-12-14T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве началась заливка катков с естественным льдом, на катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано заходить, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков."В первую очередь, необходимо сказать, что и катки будут праздничной иллюминацией оформлены. Более 220 катков с искусственным льдом. Что касается (катков) с естественным льдом, то сейчас началась их заливка, всего лишь неделю как морозы. Катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано на них заходить. И как только специалисты обозначат тему безопасности нахождения на этих катках, тогда мы разрешим пользоваться этими катками с соблюдением всех мер безопасности", - рассказал Бирюков.По его словам, катки с искусственным льдом работают уже в течение 10 лет, они оборудованы раздевалками, медицинскими комнатами, комнатами проката инвентаря, для того, чтобы выпить чай, переодеться - создана вся необходимая инфраструктура. "Но при этом говорим, что в этом году необходимо соблюдать дистанцию и меры безопасности", - заключил заммэра.
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петр бирюков, новый год, москва, общество

В Москве начали заливать катки с естественным льдом

17:57 14.12.2020
 
© Комплекс городского хозяйства МосквыРайонный каток в ЮВАО
Районный каток в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве началась заливка катков с естественным льдом, на катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано заходить, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В первую очередь, необходимо сказать, что и катки будут праздничной иллюминацией оформлены. Более 220 катков с искусственным льдом. Что касается (катков) с естественным льдом, то сейчас началась их заливка, всего лишь неделю как морозы. Катки, которые будут расположены на открытых водоёмах, пока что рано на них заходить. И как только специалисты обозначат тему безопасности нахождения на этих катках, тогда мы разрешим пользоваться этими катками с соблюдением всех мер безопасности", - рассказал Бирюков.
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По его словам, катки с искусственным льдом работают уже в течение 10 лет, они оборудованы раздевалками, медицинскими комнатами, комнатами проката инвентаря, для того, чтобы выпить чай, переодеться - создана вся необходимая инфраструктура. "Но при этом говорим, что в этом году необходимо соблюдать дистанцию и меры безопасности", - заключил заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковНовый годМоскваОбщество
 
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