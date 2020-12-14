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В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США
В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США
Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:11
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета нацбезопасности США. Как написала Washington Post, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.Добавляется, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности."Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", — подчеркивается в посте.В Москве не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Россия предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/kiberataka-1588479821.html
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россия, сша, в мире

В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

07:11 14.12.2020 (обновлено: 09:21 14.12.2020)
 
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета нацбезопасности США. Как написала Washington Post, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.
"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", — говорится в сообщении на странице посольства России в Facebook.
Добавляется, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.
"Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", — подчеркивается в посте.
В Москве не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Россия предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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