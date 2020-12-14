https://ria.ru/20201214/kaberataki-1589051539.html

В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:11

2020-12-14T07:11

2020-12-14T09:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета нацбезопасности США. Как написала Washington Post, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.Добавляется, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности."Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", — подчеркивается в посте.В Москве не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Россия предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/kiberataka-1588479821.html

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россия, сша, в мире