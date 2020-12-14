https://ria.ru/20201214/jagger-1589081293.html
Началась работа над художественным сериалом про группу The Rolling Stones
Началась работа над художественным сериалом про группу The Rolling Stones
О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона", сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:43
2020-12-14T12:43
2020-12-14T12:43
культура
музыка
новости культуры
hbo
мик джаггер
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона", сообщает Deadline.Рок-группа уже дала разрешение на использование ее музыки в сериале. Известно также, что у него будет два сезона. Сценарием займется писатель Ник Хорнби ("Hi-Fi", "Футбольная горячка"). Фильмы "Воспитание чувств" (2009) и "Бруклин" (2015) по его сценариям выдвигались на премию "Оскар". У проекта пока нет названия. Он расскажет историю группы с момента основания до 1972 году, в том числе про работу над альбомами "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet", "Let It Bleed", "Sticky Fingers" и "Exile on Main Street".Продюсировать шоу будет компания Left Bank Pictures, которая занимается производством "Короны" и "Чужестранки". Мик Джаггер и его группа уже становились героями телепроекта. Так, о них был снят сериал "Винил" с участием Бобби Каннавалле. Первый сезон показали на HBO в 2016 году.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, hbo, мик джаггер
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости
. О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона", сообщает
Deadline.
Рок-группа уже дала разрешение на использование ее музыки в сериале. Известно также, что у него будет два сезона. Сценарием займется писатель Ник Хорнби ("Hi-Fi", "Футбольная горячка"). Фильмы "Воспитание чувств" (2009) и "Бруклин" (2015) по его сценариям выдвигались на премию "Оскар".
У проекта пока нет названия. Он расскажет историю группы с момента основания до 1972 году, в том числе про работу над альбомами "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet", "Let It Bleed", "Sticky Fingers" и "Exile on Main Street".
Продюсировать шоу будет компания Left Bank Pictures, которая занимается производством "Короны" и "Чужестранки".
Мик Джаггер и его группа уже становились героями телепроекта. Так, о них был снят сериал "Винил" с участием Бобби Каннавалле. Первый сезон показали на HBO в 2016 году.