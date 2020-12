https://ria.ru/20201214/jagger-1589081293.html

Началась работа над художественным сериалом про группу The Rolling Stones

О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона", сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:43

культура

музыка

новости культуры

hbo

мик джаггер

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. О группе The Rolling Stones снимут художественный сериал. Продюсировать проект на канале FX будет та же компания, что работает над шоу "Корона", сообщает Deadline.Рок-группа уже дала разрешение на использование ее музыки в сериале. Известно также, что у него будет два сезона. Сценарием займется писатель Ник Хорнби ("Hi-Fi", "Футбольная горячка"). Фильмы "Воспитание чувств" (2009) и "Бруклин" (2015) по его сценариям выдвигались на премию "Оскар". У проекта пока нет названия. Он расскажет историю группы с момента основания до 1972 году, в том числе про работу над альбомами "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet", "Let It Bleed", "Sticky Fingers" и "Exile on Main Street".Продюсировать шоу будет компания Left Bank Pictures, которая занимается производством "Короны" и "Чужестранки". Мик Джаггер и его группа уже становились героями телепроекта. Так, о них был снят сериал "Винил" с участием Бобби Каннавалле. Первый сезон показали на HBO в 2016 году.

