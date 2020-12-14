https://ria.ru/20201214/italiya-1589095719.html
Эксперты выяснили, как российские туристы нелегально попадают в Италию
Эксперты выяснили, как российские туристы нелегально попадают в Италию
Некоторые компании предлагают клиентам организовать въезд в Италию по действующей шенгенской визе, но эксперты пояснили, почему не стоит этого делать, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:45
2020-12-14T12:45
2020-12-14T12:45
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Некоторые компании предлагают клиентам организовать въезд в Италию по действующей шенгенской визе, но эксперты пояснили, почему не стоит этого делать, сообщает TourDom.ru. "Организуем въезд в Италию по туристической визе" – такую услугу анонсировала на своем сайте основанная нашими соотечественниками итальянская компания, сдающая туристам недвижимость на одном из курортов страны. Семьи, индивидуальных туристов, фрилансеров приглашают "для отдыха или удаленной работы", обещая устроить поездку в Европу, несмотря на действующие в ЕС ограничения. Владелец фирмы, представившийся Алексеем, пояснил: формальное основание поездки – визит в местное полицейское управление (квестуру) для очной подачи документов на ВНЖ в Италии. Компания через своего адвоката делает российскому гражданину соответствующее приглашение, с которым на границе пропускают и по туристической шенгенской визе. Далее запись на встречу в квестуре аннулируется, и путешественник остается в стране "на законных основаниях". Чтобы не было никаких нарушений, нужно лишь не превышать указанный в визе максимально допустимый срок пребывания. Стоимость услуги – 500 евро. Представитель итальянской принимающей компании Марина Никитенко напоминает: посещать Италию на сегодня могут граждане РФ, имеющие вид на жительство, контракт с работодателем, а также прибывающие для ухода за больными родственниками, на учебу или лечение. Въезд для подачи документов на ВНЖ не предусмотрен. Даже если путешественника по недосмотру пропустят через границу, а на месте выяснится, что фактическая цель поездки – туризм, это грозит серьезными санкциями, вплоть до депортации и последующего запрета посещать страны Шенгена.
https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, европа, италия
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Некоторые компании предлагают клиентам организовать въезд в Италию по действующей шенгенской визе, но эксперты пояснили, почему не стоит этого делать, сообщает
TourDom.ru.
"Организуем въезд в Италию по туристической визе" – такую услугу анонсировала на своем сайте основанная нашими соотечественниками итальянская компания, сдающая туристам недвижимость на одном из курортов страны. Семьи, индивидуальных туристов, фрилансеров приглашают "для отдыха или удаленной работы", обещая устроить поездку в Европу, несмотря на действующие в ЕС ограничения.
Владелец фирмы, представившийся Алексеем, пояснил: формальное основание поездки – визит в местное полицейское управление (квестуру) для очной подачи документов на ВНЖ в Италии. Компания через своего адвоката делает российскому гражданину соответствующее приглашение, с которым на границе пропускают и по туристической шенгенской визе. Далее запись на встречу в квестуре аннулируется, и путешественник остается в стране "на законных основаниях". Чтобы не было никаких нарушений, нужно лишь не превышать указанный в визе максимально допустимый срок пребывания. Стоимость услуги – 500 евро.
Представитель итальянской принимающей компании Марина Никитенко напоминает: посещать Италию на сегодня могут граждане РФ, имеющие вид на жительство, контракт с работодателем, а также прибывающие для ухода за больными родственниками, на учебу или лечение. Въезд для подачи документов на ВНЖ не предусмотрен.
Даже если путешественника по недосмотру пропустят через границу, а на месте выяснится, что фактическая цель поездки – туризм, это грозит серьезными санкциями, вплоть до депортации и последующего запрета посещать страны Шенгена.