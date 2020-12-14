https://ria.ru/20201214/issledovaniya-1589185132.html

Центр Гамалеи обсудит дальнейший формат исследований "Спутника V"

Центр Гамалеи обсудит дальнейший формат исследований "Спутника V"

Центр Гамалеи проводит консультации по поводу того, в каком формате дальше проводить пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V", учитывая что она уже... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:52

2020-12-14T17:52

2020-12-14T17:54

денис логунов

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи проводит консультации по поводу того, в каком формате дальше проводить пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V", учитывая что она уже доказала свою эффективность против коронавируса, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Он отметил, что сейчас есть проблема этического характера - как продолжать набор добровольцев в группу плацебо, если уже есть вакцина с доказанной эффективностью, а также как дальше быть с этими группами.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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