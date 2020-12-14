Центр Гамалеи обсудит дальнейший формат исследований "Спутника V"
17:52 14.12.2020 (обновлено: 17:54 14.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи проводит консультации по поводу того, в каком формате дальше проводить пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V", учитывая что она уже доказала свою эффективность против коронавируса, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"В настоящее время мы ведем консультации с регулятором относительно того, в каком формате, не нарушая никаких законов этики, продолжать наше клиническое исследование", - сказал Логунов на брифинге.
Он отметил, что сейчас есть проблема этического характера - как продолжать набор добровольцев в группу плацебо, если уже есть вакцина с доказанной эффективностью, а также как дальше быть с этими группами.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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