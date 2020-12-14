https://ria.ru/20201214/instagram-1589202734.html
Instagram заблокировал аккаунт телеканала RT Documentary
Instagram заблокировал аккаунт телеканала RT Documentary
Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:05
2020-12-14T19:05
2020-12-14T19:05
россия
антон горелкин
телеканал rt
instagram
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT.Отмечается, что в последний месяц Instagram фиксировал некую подозрительную активность по отношению к странице RT Documentary, а также требовал часто менять пароль "в целях безопасности".Сотрудники пытаются выяснить у администрации Instagram причину блокировки, подчеркивается в сообщении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон горелкин, телеканал rt, instagram, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT.
"Если попробовать посмотреть страницу через поиск, вы увидите сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна". Зайти в управление учётной записью тоже нельзя — не удается залогиниться, используя наши логин и пароль", - говорится в Telegram-канале RT.
Отмечается, что в последний месяц Instagram фиксировал некую подозрительную активность по отношению к странице RT Documentary, а также требовал часто менять пароль "в целях безопасности".
"Самый последний материал в Instagram назывался Little Girl Chooses Heaven — про маленькую девочку с тяжелой болезнью, которую сознательно забрали из больницы домой, понимая, что она скоро умрет. То есть вряд ли дело в публикации", - добавляется в сообщении.
Сотрудники пытаются выяснить у администрации Instagram причину блокировки, подчеркивается в сообщении.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин
. Роскомнадзор поддерживает законопроект.
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".