https://ria.ru/20201214/instagram-1589202734.html

Instagram заблокировал аккаунт телеканала RT Documentary

Instagram заблокировал аккаунт телеканала RT Documentary

Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:05

2020-12-14T19:05

2020-12-14T19:05

россия

антон горелкин

телеканал rt

instagram

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Instagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT.Отмечается, что в последний месяц Instagram фиксировал некую подозрительную активность по отношению к странице RT Documentary, а также требовал часто менять пароль "в целях безопасности".Сотрудники пытаются выяснить у администрации Instagram причину блокировки, подчеркивается в сообщении.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), в свою очередь, предложила Минцифры РФ рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний, говорится в письме ассоциации (копия есть у РИА Новости). В письме напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".

https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html

https://ria.ru/20201103/karikatury-1582919469.html

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россия, антон горелкин, телеканал rt, instagram, общество