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Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается
Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается
Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:52
2020-12-14T14:20
единая россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение."Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", — подчеркнул президент во время социального онлайн-форума партии "Единая Россия".
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единая россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

13:52 14.12.2020 (обновлено: 14:20 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме Единой России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение.
"Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", — подчеркнул президент во время социального онлайн-форума партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 18:28Распространение нового коронавируса
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