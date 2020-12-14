https://ria.ru/20201214/gospitalizatsiya-1589114263.html
Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается
Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается
Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:52
2020-12-14T13:52
2020-12-14T14:20
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение."Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", — подчеркнул президент во время социального онлайн-форума партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20201211/kontrol-1588831945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество