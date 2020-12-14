https://ria.ru/20201214/gospitalizatsiya-1589114263.html

Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:52

2020-12-14T13:52

2020-12-14T14:20

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал внимательно следить за тем, чтобы больные, нуждающиеся в госпитализации, получали стационарное лечение."Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", — подчеркнул президент во время социального онлайн-форума партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20201211/kontrol-1588831945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество