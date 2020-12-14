https://ria.ru/20201214/gladskikh-1589130312.html

В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша

В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша

В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:47

2020-12-14T14:54

раиса гладских

магнитогорск

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну.По ее словам, женщина заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение.Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат.Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад: в нем она делилась жизненными историями. На нее подписано более 14 тысячи человек.

магнитогорск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раиса гладских, магнитогорск, общество