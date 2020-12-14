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В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша
В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша
В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:47
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раиса гладских
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну.По ее словам, женщина заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение.Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат.Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад: в нем она делилась жизненными историями. На нее подписано более 14 тысячи человек.
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раиса гладских, магнитогорск, общество

В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша

14:47 14.12.2020 (обновлено: 14:54 14.12.2020)
 
© Фото : @raisa_90years_oldФотография из Instagram-аккаунта Раисы Гладских
Фотография из Instagram-аккаунта Раисы Гладских - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : @raisa_90years_old
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну.
По ее словам, женщина заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение.
Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат.
"Приехали ее забирать, а нам сказали, что она уже умерла", — рассказала внучка женщины.
Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад: в нем она делилась жизненными историями. На нее подписано более 14 тысячи человек.
 
Раиса ГладскихМагнитогорскОбщество
 
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