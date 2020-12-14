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В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша
В Магнитогорске умерла популярная 94-летняя Instagram-блогерша
В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:47
2020-12-14T14:47
2020-12-14T14:54
раиса гладских
магнитогорск
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских, об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на внучку женщины Татьяну.По ее словам, женщина заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение.Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат.Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад: в нем она делилась жизненными историями. На нее подписано более 14 тысячи человек.
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раиса гладских, магнитогорск, общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В Магнитогорске умерла 94-летняя блогерша Раиса Гладских
, об этом сообщает издание 74.RU
со ссылкой на внучку женщины Татьяну.
По ее словам, женщина заболела коронавирусом месяц назад, после чего началось воспаление. Сначала блогерше стало лучше и ее выписали из больницы, а потом она начала задыхаться и ее вернули в медучреждение.
Через некоторое время семья Гладских захотела забрать ее домой — для этого они даже нашли кислородный аппарат.
"Приехали ее забирать, а нам сказали, что она уже умерла", — рассказала внучка женщины.
Раиса Гладских завела блог в Instagram несколько лет назад: в нем она делилась жизненными историями. На нее подписано более 14 тысячи человек.