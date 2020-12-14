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https://ria.ru/20201214/gastroturizm-1588780548.html
Не крабом единым: как на Дальнем Востоке будут развивать гастротуризм
Не крабом единым: как на Дальнем Востоке будут развивать гастротуризм
Дальневосточная кухня — это уникальный микс экологически чистых даров моря и таежных дикоросов, русских и азиатских кулинарных традиций. Именно эта изюминка... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T11:21
туризм
хорошие новости
хорошие новости
дальний восток
приморский край
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дальневосточная кухня — это уникальный микс экологически чистых даров моря и таежных дикоросов, русских и азиатских кулинарных традиций. Именно эта изюминка Дальнего Востока позволит привлечь в регион туристов со всего мира. В правительстве Приморского края представили концепцию развития гастрономического туризма на 2021-2025 годы, с которой ознакомились РИА Новости."Дальневосточная кухня — это современная фьюжен, она сочетает дары моря и тайги, смешивает Европу и Азию, советскую и русскую кухню. При этом на нее влияют традиции собирательства и охоты, которые сохранились у коренных народов Приморского края", — рассказала в ходе доклада в правительстве региона руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.Кроме традиционно популярных во всем мире красной рыбы, икры, крабов и других морепродуктов, Дальний Восток может предложить уникальные местные суперфуды — лимонник и приморский мед, которые способны положительно влиять на здоровье и жизненную энергию.В регионе уже сейчас есть такие возможности для познавательного гастротуризма, как посещение музея трепанга, в котором проводятся экскурсии на русском, английском, китайском и корейском языках. На территории музея расположен магазин, предлагающий гастрономические сувениры на основе морских гидробионтов и таежной продукции. Туристов также могут заинтересовать посещение морской фермы, морская рыбалка и разнообразные гастрономические фестивали "Сделано в Приморье" и "Держи краба", фестивали корюшки, мидий и гребешков, ресторанный фестиваль таежных продуктов и другие.Для реализации концепции гастротуризма потребуется развитие образования в этой сфере, инфраструктуры, продвижение региональных продуктов, маркетинговые и пиар-мероприятия, а также содействие органов власти.При разработке концепции эксперты проанализировали множество крупных проектов мирового и всероссийского масштаба, направленных на развитие локальной гастрономии. Они учли успешный опыт стран и регионов Скандинавии, куда сейчас тянутся основные туристические потоки. В нашей стране наиболее успешно в сфере гастротуризма работают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.
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туризм, хорошие новости, дальний восток, приморский край

Не крабом единым: как на Дальнем Востоке будут развивать гастротуризм

08:00 14.12.2020 (обновлено: 11:21 14.12.2020)
 
CC0 / Pixabay License / Блюдо из краба
Блюдо из краба - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
CC0 / Pixabay License /
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дальневосточная кухня — это уникальный микс экологически чистых даров моря и таежных дикоросов, русских и азиатских кулинарных традиций. Именно эта изюминка Дальнего Востока позволит привлечь в регион туристов со всего мира. В правительстве Приморского края представили концепцию развития гастрономического туризма на 2021-2025 годы, с которой ознакомились РИА Новости.
"Дальневосточная кухня — это современная фьюжен, она сочетает дары моря и тайги, смешивает Европу и Азию, советскую и русскую кухню. При этом на нее влияют традиции собирательства и охоты, которые сохранились у коренных народов Приморского края", — рассказала в ходе доклада в правительстве региона руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.
Кроме традиционно популярных во всем мире красной рыбы, икры, крабов и других морепродуктов, Дальний Восток может предложить уникальные местные суперфуды — лимонник и приморский мед, которые способны положительно влиять на здоровье и жизненную энергию.
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В регионе уже сейчас есть такие возможности для познавательного гастротуризма, как посещение музея трепанга, в котором проводятся экскурсии на русском, английском, китайском и корейском языках. На территории музея расположен магазин, предлагающий гастрономические сувениры на основе морских гидробионтов и таежной продукции. Туристов также могут заинтересовать посещение морской фермы, морская рыбалка и разнообразные гастрономические фестивали "Сделано в Приморье" и "Держи краба", фестивали корюшки, мидий и гребешков, ресторанный фестиваль таежных продуктов и другие.
Для реализации концепции гастротуризма потребуется развитие образования в этой сфере, инфраструктуры, продвижение региональных продуктов, маркетинговые и пиар-мероприятия, а также содействие органов власти.
При разработке концепции эксперты проанализировали множество крупных проектов мирового и всероссийского масштаба, направленных на развитие локальной гастрономии. Они учли успешный опыт стран и регионов Скандинавии, куда сейчас тянутся основные туристические потоки. В нашей стране наиболее успешно в сфере гастротуризма работают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.
 
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