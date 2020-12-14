https://ria.ru/20201214/finlyandiya-1589066460.html
В Финляндии продлили ограничения на въезд для туристов
В Финляндии продлили ограничения на въезд для туристов
Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:39
2020-12-14T11:39
2020-12-14T11:39
туристы
южная корея
япония
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
санта-клаус
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает АТОР.Причина — резкий рост числа случаев коронавируса во многих странах.Как говорится в заявлении кабмина страны, несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в ней и других странах в последнее время резко увеличился. "Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", — считают власти.Речь, в первую очередь, о въезде путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании. О России пока не говорят даже теоретически, отмечают в ассоциации.На текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом" списке Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия. Для попадания в "зеленый список" Финляндии заболеваемость в стране отправления не должна превышать 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.Ситуация с коронавирусом повлияла и на зимнюю "загрузку" финского Санта-Клауса, резиденция которого находится в Рованиеми в Лапландии. Он прекратил все международные визиты и изменил условия приема посетителей.В этом году Санта не позволит даже детям сесть к себе на колени. Он держится на расстоянии и разговаривает с ними через плексиглас, чтобы снизить риск заражения. Единственное отступление от привычных антиковидных правил — это маска: на его большой белой бороде ее нет.Если в 2019 году деревню Санта-Клауса в высокий зимний период посетили более полмиллиона гостей, то в этом году там ждут лишь 35 тысяч внутренних туристов.По подсчетам финских экспертов, потери туристической отрасли Рованиеми в зимнем сезоне превысят 700 миллионов евро по сравнению с предыдущей зимой.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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туристы, южная корея, япония, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, санта-клаус, финляндия
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает
АТОР.
Причина — резкий рост числа случаев коронавируса во многих странах.
Как говорится в заявлении кабмина страны, несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в ней и других странах в последнее время резко увеличился. "Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", — считают власти.
Речь, в первую очередь, о въезде путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании. О России пока не говорят даже теоретически, отмечают в ассоциации.
На текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом" списке Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.
Для попадания в "зеленый список" Финляндии заболеваемость в стране отправления не должна превышать 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
Ситуация с коронавирусом повлияла и на зимнюю "загрузку" финского Санта-Клауса, резиденция которого находится в Рованиеми в Лапландии. Он прекратил все международные визиты и изменил условия приема посетителей.
В этом году Санта не позволит даже детям сесть к себе на колени. Он держится на расстоянии и разговаривает с ними через плексиглас, чтобы снизить риск заражения. Единственное отступление от привычных антиковидных правил — это маска: на его большой белой бороде ее нет.
Если в 2019 году деревню Санта-Клауса в высокий зимний период посетили более полмиллиона гостей, то в этом году там ждут лишь 35 тысяч внутренних туристов.
По подсчетам финских экспертов, потери туристической отрасли Рованиеми в зимнем сезоне превысят 700 миллионов евро по сравнению с предыдущей зимой.