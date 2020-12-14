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https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html
Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?
Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?
Ровно 15 лет назад вышел фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона — ремейк легендарной одноименной картины 1933 года. За 87 лет облик и вообще вся история королевской... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T08:13
голливуд
кинг-конг
том хиддлстон
культура
что посмотреть
кино и сериалы
знаменитости
бри ларсон (актриса)
наоми уоттс
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Ровно 15 лет назад вышел фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона — ремейк легендарной одноименной картины 1933 года. За 87 лет облик и вообще вся история королевской гориллы неоднократно менялись. О том, как создавался образ, чьими голосами Кинг-Конг говорит, при чем здесь Чуковский и почему почти все "подруги" гориллы — блондинки, — в материале РИА Новости.Дикая русская гориллаОдного из самых известных и популярных персонажей массовой культуры придумал американский авиатор, режиссер и сценарист Мериан Купер. Он с детства интересовался и кино, и гориллами — и решил написать сценарий о королевской обезьяне, оказавшейся в Нью-Йорке (а в 1933 году снял про нее фильм).Есть легенда, что Купера вдохновило стихотворение Корнея Чуковского. Он участвовал в советско-польской войне в 1920-х, попал в плен и немного выучил русский. Тренировался на книжке "Крокодил" Чуковского. Там есть строки про "дикую Гориллу", которая "Лялю утащила", побежала вскачь, оказалась на крыше и прыгала, как мяч.История о таинственном острове, на котором обитают динозавры, фантастическая обезьяна и куча других непонятных существ, сразу понравилась публике. Приключения в затерянном тропическом мире, сражения с гориллой в Нью-Йорке привлекали мужчин. А романтическая линия главной героини Энн (с помощником капитана Джеком) и ее трогательные отношения с гориллой — женщин. С первого фильма почти все картины о Конге становились хитами.Феномен КонгаВсе ленты о королевской обезьяне делали с помощью передовых технологий. И хотя первый "Кинг-Конг" сейчас кажется немного наивным, в свое время на сеансах раздавались вопли ужаса зрителей.Характер Конга с тех пор поменялся: от дикого, почти первобытного монстра (в 1933-м) до трагического героя (в 2005 и 2017 годах). Это сказалось и на внешности гориллы.Самый первый Конг 1933 года был 46-сантиметровой куклой из металла, пенопласта, резины, покрытый кроличьей шерстью. Для крупных планов изготовили лапу, ногу и торс в натуральную величину. "Голос" сделали наложением замедленного звука рева льва и тигра, воспроизведенных в обратном направлении.Оптические эффекты, анимация, двойная экспозиция завершили дело — Конг вышел устрашающим. "Осовремененный" Конг в ремейке 1976 года подрос: на студии соорудили куклу высотой 12,5 метра и еще три других, поменьше, вплоть до полутораметровой. Реалистичным его делали с помощью грима, спецэффектов и аниматроники (механизмов, имитирующих движение).Ну а Питер Джексон в 2005 году разыгрался по полной: уже сняв трилогию "Властелин колец" с технологией "захвата движений", он сделал обезьяну поразительно живой, умудренной опытом и сообразительной. И побил рекорд по числу спецэффектов — порядка 2400 кадров. Свой "Оскар" за лучшие визуальные эффекты он, конечно, заслужил.Красавица и чудовищеКонг — современная обезьяна, как в технологиях, так и в поведении с дамами.В 1930-х все хотели увидеть дикую гориллу, которая крушит город. "Классический" жуткий вскрик Энн (Фэй Рэй), увидевшей Конга, считается одним из лучших в истории кино!В картине 1976 года чувствуется влияние технического прогресса и феминизма. Горилла сталкивается не с киногруппой: на остров приезжают ученые, а Дуэн (дебютировавшая в кино Джессика Лэнг) уже не совсем романтичная барышня. Она пытается бороться с Конгом, да и вообще больше переживает за актерскую карьеру, а не за гориллу, оказавшуюся в "Большом яблоке".Такой же боевой характер и у военного фотографа Мэйсон (Бри Ларсон) в фильме "Конг: Остров черепа" 2017 года. Действие там происходит в 1973 году, и Мейсон больше помалкивает, наблюдает и действует, а не истошно вопит, убегая от гориллы. Чтобы подчеркнуть отличия в поведении, даже волосы героини сделали более темными — яркий блонд был бы слишком легкомысленным.Впрочем, Питер Джексон в 2005-м переосмыслил классический образ "женщины Конга". Пусть действие происходит в 1930-х годах, героиня в исполнении Наоми Уоттс смогла подружиться с диким зверем и даже влюбилась в него.Получилась отчасти сказка про красавицу и чудовище, популярная во все времена. Что еще раз доказывает универсальность сюжета о Кинг-Конге.
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голливуд, кинг-конг, том хиддлстон, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, бри ларсон (актриса), наоми уоттс, питер джексон, нью-йорк (город)

Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?

08:00 14.12.2020 (обновлено: 08:13 14.12.2020)
 
© Dino De Laurentiis Productions (1976)Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Кадр из фильма Кинг-Конг - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Dino De Laurentiis Productions (1976)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Ровно 15 лет назад вышел фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона — ремейк легендарной одноименной картины 1933 года. За 87 лет облик и вообще вся история королевской гориллы неоднократно менялись. О том, как создавался образ, чьими голосами Кинг-Конг говорит, при чем здесь Чуковский и почему почти все "подруги" гориллы — блондинки, — в материале РИА Новости.

Дикая русская горилла

Одного из самых известных и популярных персонажей массовой культуры придумал американский авиатор, режиссер и сценарист Мериан Купер. Он с детства интересовался и кино, и гориллами — и решил написать сценарий о королевской обезьяне, оказавшейся в Нью-Йорке (а в 1933 году снял про нее фильм).
Есть легенда, что Купера вдохновило стихотворение Корнея Чуковского. Он участвовал в советско-польской войне в 1920-х, попал в плен и немного выучил русский. Тренировался на книжке "Крокодил" Чуковского. Там есть строки про "дикую Гориллу", которая "Лялю утащила", побежала вскачь, оказалась на крыше и прыгала, как мяч.
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Кадр из фильма Кинг Конг - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
Кадр из фильма "Кинг-Конг"
История о таинственном острове, на котором обитают динозавры, фантастическая обезьяна и куча других непонятных существ, сразу понравилась публике. Приключения в затерянном тропическом мире, сражения с гориллой в Нью-Йорке привлекали мужчин. А романтическая линия главной героини Энн (с помощником капитана Джеком) и ее трогательные отношения с гориллой — женщин. С первого фильма почти все картины о Конге становились хитами.
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Кадр из фильма Кинг Конг - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
Кадр из фильма "Кинг-Конг"

Феномен Конга

Все ленты о королевской обезьяне делали с помощью передовых технологий. И хотя первый "Кинг-Конг" сейчас кажется немного наивным, в свое время на сеансах раздавались вопли ужаса зрителей.
Характер Конга с тех пор поменялся: от дикого, почти первобытного монстра (в 1933-м) до трагического героя (в 2005 и 2017 годах). Это сказалось и на внешности гориллы.
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)

Кадр из фильма "Кинг-Конг", 1933 год

Кадр из фильма Кинг Конг
1 из 4

Кадр из фильма "Кинг-Конг", 1933 год

© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
© Dino De Laurentiis Productions (1976)

Сцена из фильма "Кинг-Конг", 1976 год

Кадр из фильма Кинг-Конг
2 из 4

Сцена из фильма "Кинг-Конг", 1976 год

© Dino De Laurentiis Productions (1976)
© Universal Pictures (2005)

Конг и Наоми Уоттс в фильме "Кинг-Конг", 2005 год

Кадр из фильма Кинг Конг
3 из 4

Конг и Наоми Уоттс в фильме "Кинг-Конг", 2005 год

© Universal Pictures (2005)
© Warner Bros. Pictures (2017)

Том Хиддлстон, Бри Ларсон и Конг в фильме "Конг: Остров черепа", 2017 год

Кадр из фильма Конг: Остров черепа
4 из 4

Том Хиддлстон, Бри Ларсон и Конг в фильме "Конг: Остров черепа", 2017 год

© Warner Bros. Pictures (2017)
1 из 4

Кадр из фильма "Кинг-Конг", 1933 год

© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
2 из 4

Сцена из фильма "Кинг-Конг", 1976 год

© Dino De Laurentiis Productions (1976)
3 из 4

Конг и Наоми Уоттс в фильме "Кинг-Конг", 2005 год

© Universal Pictures (2005)
4 из 4

Том Хиддлстон, Бри Ларсон и Конг в фильме "Конг: Остров черепа", 2017 год

© Warner Bros. Pictures (2017)
Самый первый Конг 1933 года был 46-сантиметровой куклой из металла, пенопласта, резины, покрытый кроличьей шерстью. Для крупных планов изготовили лапу, ногу и торс в натуральную величину. "Голос" сделали наложением замедленного звука рева льва и тигра, воспроизведенных в обратном направлении.
Оптические эффекты, анимация, двойная экспозиция завершили дело — Конг вышел устрашающим.
"Осовремененный" Конг в ремейке 1976 года подрос: на студии соорудили куклу высотой 12,5 метра и еще три других, поменьше, вплоть до полутораметровой. Реалистичным его делали с помощью грима, спецэффектов и аниматроники (механизмов, имитирующих движение).
© Universal Pictures (2005)Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Кадр из фильма Кинг Конг - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Universal Pictures (2005)
Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Ну а Питер Джексон в 2005 году разыгрался по полной: уже сняв трилогию "Властелин колец" с технологией "захвата движений", он сделал обезьяну поразительно живой, умудренной опытом и сообразительной. И побил рекорд по числу спецэффектов — порядка 2400 кадров. Свой "Оскар" за лучшие визуальные эффекты он, конечно, заслужил.

Красавица и чудовище

Конг — современная обезьяна, как в технологиях, так и в поведении с дамами.
В 1930-х все хотели увидеть дикую гориллу, которая крушит город. "Классический" жуткий вскрик Энн (Фэй Рэй), увидевшей Конга, считается одним из лучших в истории кино!
В картине 1976 года чувствуется влияние технического прогресса и феминизма. Горилла сталкивается не с киногруппой: на остров приезжают ученые, а Дуэн (дебютировавшая в кино Джессика Лэнг) уже не совсем романтичная барышня. Она пытается бороться с Конгом, да и вообще больше переживает за актерскую карьеру, а не за гориллу, оказавшуюся в "Большом яблоке".
© Warner Bros. Pictures (2017)

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа" 2017 года

Кадр из фильма Конг: Остров черепа
1 из 2

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа" 2017 года

© Warner Bros. Pictures (2017)
© Universal Pictures (2005)

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

Кадр из фильма Кинг Конг
2 из 2

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
1 из 2

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа" 2017 года

© Warner Bros. Pictures (2017)
2 из 2

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
Такой же боевой характер и у военного фотографа Мэйсон (Бри Ларсон) в фильме "Конг: Остров черепа" 2017 года. Действие там происходит в 1973 году, и Мейсон больше помалкивает, наблюдает и действует, а не истошно вопит, убегая от гориллы. Чтобы подчеркнуть отличия в поведении, даже волосы героини сделали более темными — яркий блонд был бы слишком легкомысленным.
© Warner Bros. Pictures (2017)

Ларсон в фильме "Конг: Остров черепа"

Кадр из фильма Конг: Остров черепа
1 из 2

Ларсон в фильме "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)
© Universal Pictures (2005)

Уоттс в фильме "Кинг-Конг"

Кадр из фильма Кинг Конг
2 из 2

Уоттс в фильме "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
1 из 2

Ларсон в фильме "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)
2 из 2

Уоттс в фильме "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
Впрочем, Питер Джексон в 2005-м переосмыслил классический образ "женщины Конга". Пусть действие происходит в 1930-х годах, героиня в исполнении Наоми Уоттс смогла подружиться с диким зверем и даже влюбилась в него.
Получилась отчасти сказка про красавицу и чудовище, популярная во все времена. Что еще раз доказывает универсальность сюжета о Кинг-Конге.
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