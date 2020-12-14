https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html

Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?

Юбилей Кинг-Конга. Казалось бы — при чем здесь Чуковский?

Ровно 15 лет назад вышел фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона — ремейк легендарной одноименной картины 1933 года. За 87 лет облик и вообще вся история королевской... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:00

2020-12-14T08:00

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Ровно 15 лет назад вышел фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона — ремейк легендарной одноименной картины 1933 года. За 87 лет облик и вообще вся история королевской гориллы неоднократно менялись. О том, как создавался образ, чьими голосами Кинг-Конг говорит, при чем здесь Чуковский и почему почти все "подруги" гориллы — блондинки, — в материале РИА Новости.Дикая русская гориллаОдного из самых известных и популярных персонажей массовой культуры придумал американский авиатор, режиссер и сценарист Мериан Купер. Он с детства интересовался и кино, и гориллами — и решил написать сценарий о королевской обезьяне, оказавшейся в Нью-Йорке (а в 1933 году снял про нее фильм).Есть легенда, что Купера вдохновило стихотворение Корнея Чуковского. Он участвовал в советско-польской войне в 1920-х, попал в плен и немного выучил русский. Тренировался на книжке "Крокодил" Чуковского. Там есть строки про "дикую Гориллу", которая "Лялю утащила", побежала вскачь, оказалась на крыше и прыгала, как мяч.История о таинственном острове, на котором обитают динозавры, фантастическая обезьяна и куча других непонятных существ, сразу понравилась публике. Приключения в затерянном тропическом мире, сражения с гориллой в Нью-Йорке привлекали мужчин. А романтическая линия главной героини Энн (с помощником капитана Джеком) и ее трогательные отношения с гориллой — женщин. С первого фильма почти все картины о Конге становились хитами.Феномен КонгаВсе ленты о королевской обезьяне делали с помощью передовых технологий. И хотя первый "Кинг-Конг" сейчас кажется немного наивным, в свое время на сеансах раздавались вопли ужаса зрителей.Характер Конга с тех пор поменялся: от дикого, почти первобытного монстра (в 1933-м) до трагического героя (в 2005 и 2017 годах). Это сказалось и на внешности гориллы.Самый первый Конг 1933 года был 46-сантиметровой куклой из металла, пенопласта, резины, покрытый кроличьей шерстью. Для крупных планов изготовили лапу, ногу и торс в натуральную величину. "Голос" сделали наложением замедленного звука рева льва и тигра, воспроизведенных в обратном направлении.Оптические эффекты, анимация, двойная экспозиция завершили дело — Конг вышел устрашающим. "Осовремененный" Конг в ремейке 1976 года подрос: на студии соорудили куклу высотой 12,5 метра и еще три других, поменьше, вплоть до полутораметровой. Реалистичным его делали с помощью грима, спецэффектов и аниматроники (механизмов, имитирующих движение).Ну а Питер Джексон в 2005 году разыгрался по полной: уже сняв трилогию "Властелин колец" с технологией "захвата движений", он сделал обезьяну поразительно живой, умудренной опытом и сообразительной. И побил рекорд по числу спецэффектов — порядка 2400 кадров. Свой "Оскар" за лучшие визуальные эффекты он, конечно, заслужил.Красавица и чудовищеКонг — современная обезьяна, как в технологиях, так и в поведении с дамами.В 1930-х все хотели увидеть дикую гориллу, которая крушит город. "Классический" жуткий вскрик Энн (Фэй Рэй), увидевшей Конга, считается одним из лучших в истории кино!В картине 1976 года чувствуется влияние технического прогресса и феминизма. Горилла сталкивается не с киногруппой: на остров приезжают ученые, а Дуэн (дебютировавшая в кино Джессика Лэнг) уже не совсем романтичная барышня. Она пытается бороться с Конгом, да и вообще больше переживает за актерскую карьеру, а не за гориллу, оказавшуюся в "Большом яблоке".Такой же боевой характер и у военного фотографа Мэйсон (Бри Ларсон) в фильме "Конг: Остров черепа" 2017 года. Действие там происходит в 1973 году, и Мейсон больше помалкивает, наблюдает и действует, а не истошно вопит, убегая от гориллы. Чтобы подчеркнуть отличия в поведении, даже волосы героини сделали более темными — яркий блонд был бы слишком легкомысленным.Впрочем, Питер Джексон в 2005-м переосмыслил классический образ "женщины Конга". Пусть действие происходит в 1930-х годах, героиня в исполнении Наоми Уоттс смогла подружиться с диким зверем и даже влюбилась в него.Получилась отчасти сказка про красавицу и чудовище, популярная во все времена. Что еще раз доказывает универсальность сюжета о Кинг-Конге.

https://ria.ru/20201211/pricheski-1588630275.html

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