https://ria.ru/20201214/faruk-1588757869.html

Дело россиянки Татьяны Фарук в США

Дело россиянки Татьяны Фарук в США

Россиянка Татьяна Фарук, ее муж Рахиль Фарук и сестра Мария Черных были задержаны в Калифорнии 28 апреля 2016 года в рамках расследования уголовного дела Энрике РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T02:37

2020-12-14T02:37

2020-12-14T02:37

справки

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Россиянка Татьяна Фарук, ее муж Рахиль Фарук и сестра Мария Черных были задержаны в Калифорнии 28 апреля 2016 года в рамках расследования уголовного дела Энрике Маркеса, друга стрелка Сайеда Ризвана Фарука, совершившего теракт в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). Cайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик, вооруженные двумя автоматами и двумя пистолетами, убили 2 декабря 2015 года в Сан-Бернардино (штат Калифорния) 14 человек и ранили 21. Теракт произошел в региональном центре Inland, который занимается оказанием помощи людям, страдающим умственными расстройствами. Преступники были застрелены полицией через несколько часов после того, как скрылись с места происшествия.В декабре 2015 года министерство юстиции США сообщило, что обвинение в пособничестве терроризму было предъявлено другу Сайеда Фарука Энрике Маркесу, его также обвинили в нарушении миграционного законодательства при вступлении в фиктивный брак.По данным следствия, Энрике Маркес приобрел для Фарука две штурмовые винтовки, которые использовались при стрельбе в Сан-Бернардино. Сам Маркес объяснил, что согласился купить винтовки, поскольку обладал более "европейской" внешностью. Маркес также обвинялся в материальной помощи террористам при планировании неосуществившихся нападений в 2011 и 2012 году. Согласно одному из таких замыслов, Маркес и Фарук хотели атаковать библиотеку или кафетерий в колледже города Риверсайд, студентами которого они оба являлись.Кроме того, по данным Минюста США, фиктивный брак, который Маркес заключил с родственницей семейства Фарука – Марией Черных, нарушает миграционное законодательство. В заявлении ведомства сообщалось, что Маркес получал от своей фиктивной супруги, которая благодаря браку сумела легализоваться в США, по 200 долларов в месяц. По данным следствия, Маркес публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Мария Черных получила право на проживание в США.В конце декабря прокуроры уточнили обвинения в адрес Энрике Маркеса. Его обвинили в сговоре с целью материальной поддержки террористов, а также в трех эпизодах лжесвидетельства и мошенничестве с визами.Позднее прокуратура сняла с Маркеса обвинение в миграционном мошенничестве в рамках его сделки о признании вины. 23 октября 2020 года Энрике Маркес был приговорен к 20 годам лишения свободы. Обвинения против Татьяны Фарук, Рахиля Фарук и Марии Черных не связаны непосредственно с терактом, а касаются нарушения миграционного законодательства.Татьяна Фарук и Мария Черных – гражданки России. При этом Татьяна – натурализованная гражданка США. Муж Татьяны, Саейд Рахиль Фарук приходится старшим братом террористу.Против Татьяны Фарук, Рахиля Фарук и Марии Черных были выдвинуты обвинения в сговоре с целью получения иммиграционных документов для Марии Черных. По данным следствия, Черных фиктивно вышла замуж за Энрике Маркеса. Татьяна и Рахиль Фарук обвиняются в том, что делали официальные ложные заявления относительно брака Черных и Маркеса. Кроме того, Черных обвиняется в мошенничестве с визами, лжесвидетельстве и двух случаях ложных заявлений федеральным агентам. Черных въехала в США 2 июля 2009 года и надолго просрочила трехмесячную визу. По словам адвоката обвиняемых, семья Фаруков пыталась оставить Черных в США законными способами, но "они столкнулись с многочисленными преградами".Рахиль и Татьяна Фарук были отпущены под залог: за Рахиля Фарука суд установил залог в размере 25 тысяч долларов, за его жену – 35 тысяч долларов. Обе суммы согласилась внести мать Фарука, Рафия Фарук (известная также как Рафия Шариф). В качестве гарантии выплаты она предоставила свой дом.В январе 2017 года Рахиль и Татьяна Фарук признали свою вину по обвинению в мошенничестве.9 ноября 2020 года Рахиль Фарук был приговорен к трем годам условного срока. Он также должен пройти курс психиатрического лечения и выплатить штраф в размере 100 долларов. Часть обвинений была снята в обмен на признание им своей вины.Ожидается, что приговор Татьяне Фарук будет вынесен 14 декабря 2020 года. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. В этот же день приговор вынесут матери стрелка, которая обвиняется в уничтожении улик. Рафия Фарук признала себя виновной в уничтожении карты, нарисованной сыном Сайедом Фаруком перед террористической атакой в Сан-Бернардино. Рафии Фарук грозит до 18 месяцев тюремного заключения. Суд над Марией Черных состоится 29 марта 2021 года. Она признала свою вину, ей грозит до 25 лет заключения и депортация из США. Она находится под стражей в федеральном иммиграционном изоляторе в Аделанто. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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