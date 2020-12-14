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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/elektrosnabzhenie-1589086774.html
Электроснабжение поселка Мирный восстановили в Подмосковье
Электроснабжение поселка Мирный восстановили в Подмосковье
Электроснабжение поселка Мирный городского округа Люберцы восстановлено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Электроснабжение поселка Мирный городского округа Люберцы восстановлено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Накануне произошло технологическое нарушение в электрической сети ООО "Самолет-Прогресс". Поселок Мирный был обесточен. АО "Мособлэнерго" оперативно подключило потребителей по резервной схеме с помощью передвижной дизельной электростанции мощностью 630 кВА на время восстановительных работ."Электроснабжение поселка осуществляется от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации ООО "Самолет-Прогресс" через электрические сети Люберецкого производственного отделения Раменского филиала АО "Мособлэнерго", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)

Электроснабжение поселка Мирный восстановили в Подмосковье

12:01 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Электроснабжение поселка Мирный городского округа Люберцы восстановлено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Накануне произошло технологическое нарушение в электрической сети ООО "Самолет-Прогресс". Поселок Мирный был обесточен. АО "Мособлэнерго" оперативно подключило потребителей по резервной схеме с помощью передвижной дизельной электростанции мощностью 630 кВА на время восстановительных работ.
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"Электроснабжение поселка осуществляется от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации ООО "Самолет-Прогресс" через электрические сети Люберецкого производственного отделения Раменского филиала АО "Мособлэнерго", - говорится в сообщении.
 
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