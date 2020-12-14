https://ria.ru/20201214/elektrosnabzhenie-1589086774.html

Электроснабжение поселка Мирный восстановили в Подмосковье

Электроснабжение поселка Мирный восстановили в Подмосковье

Электроснабжение поселка Мирный городского округа Люберцы восстановлено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:01

2020-12-14T12:01

2020-12-14T12:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_dad28498f9191017a4e518186dedeb67.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Электроснабжение поселка Мирный городского округа Люберцы восстановлено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Накануне произошло технологическое нарушение в электрической сети ООО "Самолет-Прогресс". Поселок Мирный был обесточен. АО "Мособлэнерго" оперативно подключило потребителей по резервной схеме с помощью передвижной дизельной электростанции мощностью 630 кВА на время восстановительных работ."Электроснабжение поселка осуществляется от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации ООО "Самолет-Прогресс" через электрические сети Люберецкого производственного отделения Раменского филиала АО "Мособлэнерго", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201214/kashira-1589080608.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)