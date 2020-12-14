https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589208027.html

Любимов: Рязанская область не отказалась от своих планов из-за COVID

Любимов: Рязанская область не отказалась от своих планов из-за COVID

Рязанская область не отказалась от своих планов из-за коронавирусной пандемии, сумев сохранить положительную динамику в экономике, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:32

2020-12-14T19:32

2020-12-14T20:34

рязанская область

николай любимов

здоровье - общество

владимир путин

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Рязанская область не отказалась от своих планов из-за коронавирусной пандемии, сумев сохранить положительную динамику в экономике, заявил губернатор Николай Любимов в ходе прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Глава региона подвел итоги 2020 года и ответил на вопросы жителей Рязанской области, которые поступили как до начала стрима, так и в ходе трансляции."Пандемия проверяла и продолжает проверять нас на прочность. События держали нас в постоянной боевой готовности. Заставляли ежедневно сдавать экзамен на профессионализм, готовность оперативно реагировать на изменения ситуации", – сказал Любимов.По его словам, в первую волну пандемии в регионе удалось своевременно скорректировать систему здравоохранения, открыть отделения для лечения новой инфекции с необходимым количеством мест. Было сделано все для того, чтобы обезопасить медработников "красных зон", обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Были введены жесткие ограничения, что позволило избежать негативного развития сценария."Из-за распространения коронавируса многие планы пришлось изменить, но от их реализации мы не отказались. При всех сложностях и проблемах регион сохранил положительную динамику в экономике", – отметил Любимов.Губернатор привел конкретные данные. Так, в ключевой отрасли – промышленности – индекс производства за 10 месяцев превысил 104% к аналогичному периоду прошлого года (по РФ – около 97%). Высокие темпы отмечены в сельском хозяйстве. В январе-октябре прирост продукции приблизился к 13% (по РФ – менее 2%)."Развивая экономику, мы создаем дополнительную "подушку безопасности", обеспечиваем возможность финансировать социальную составляющую", – отметил глава региона.По словам губернатора, до конца текущего года будет построено более 20 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, спорткомплекс, ФАПы, учреждения культуры."Работа идет, и останавливаться мы не собираемся. Достижение в регионе социального комфорта, повышение качества жизни людей – наша главная цель. Она заложена в основу нацпроектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Все они сформированы для людей, касаются каждой территории, фактически, – каждой семьи. Как бы ни было сложно, мы продолжим реализацию нацпроектов", - заявил Любимов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/lyubimov-1588823130.html

https://ria.ru/20201208/vykhodnoy-1588185431.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, здоровье - общество, владимир путин, рязанская область, экономика