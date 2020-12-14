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Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы
Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы
В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:31
2020-12-14T15:31
китай
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением внешнеэкономических контактов, которые у него есть, ситуацию можно развернуть в свою пользу, считает директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.По его словам, когда Китай интегрировался и активно инвестировал в экономику регионов мира, это тоже рассматривалось как риск, говорилось, что китайские инвестиции несут в себе определенные издержки, поскольку всегда сопряжены с переходом собственности под контроль этого огромного конгломерата.Он добавил, что зоны свободной торговли с большим партнером в глобальном смысле всегда "благо", но "благо, сопряженное с определенными рисками". "Вообще любое изменение экономической политики - внешнее или внутреннее - надо понимать, что всегда будет сопряжено с потерей каких-то участников", - заключил Кнобель.
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китай, экономика

Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы

15:31 14.12.2020
 
© AP Photo / Andy WongЛюди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
Люди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением внешнеэкономических контактов, которые у него есть, ситуацию можно развернуть в свою пользу, считает директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.
"Китай потому и является одной из ведущих экономик мира, потому что какое бы действие он ни совершал, и какую бы политику он ни декларировал, это всегда будет рассматриваться и как возможность, и как угроза. Сейчас воспринимается как риск тот факт, что Китай больше не будет инвестировать, и больше не так активно будет интегрироваться в мировую экономику, как это было в предыдущие 20-30 лет", - отметил эксперт в ходе своего выступления в клубе "Валдай" по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.
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По его словам, когда Китай интегрировался и активно инвестировал в экономику регионов мира, это тоже рассматривалось как риск, говорилось, что китайские инвестиции несут в себе определенные издержки, поскольку всегда сопряжены с переходом собственности под контроль этого огромного конгломерата.
"В этом смысле, наверное, мы действительно будем ожидать в ближайшие годы некоторого снижения темпов роста Китая, некую больше его ориентированность на внутреннее развитие с сохранением тех внешнеэкономических контактов, которые у них есть, поэтому, я думаю, что эту ситуацию - наоборот - можно развернуть в свою пользу и использовать менее агрессивные подходы китайской стороны, если таковые будут иметь место", - считает специалист.
Он добавил, что зоны свободной торговли с большим партнером в глобальном смысле всегда "благо", но "благо, сопряженное с определенными рисками". "Вообще любое изменение экономической политики - внешнее или внутреннее - надо понимать, что всегда будет сопряжено с потерей каких-то участников", - заключил Кнобель.
 
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