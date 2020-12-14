https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589139434.html

Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы

Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы

В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:31

2020-12-14T15:31

2020-12-14T15:31

китай

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением внешнеэкономических контактов, которые у него есть, ситуацию можно развернуть в свою пользу, считает директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.По его словам, когда Китай интегрировался и активно инвестировал в экономику регионов мира, это тоже рассматривалось как риск, говорилось, что китайские инвестиции несут в себе определенные издержки, поскольку всегда сопряжены с переходом собственности под контроль этого огромного конгломерата.Он добавил, что зоны свободной торговли с большим партнером в глобальном смысле всегда "благо", но "благо, сопряженное с определенными рисками". "Вообще любое изменение экономической политики - внешнее или внутреннее - надо понимать, что всегда будет сопряжено с потерей каких-то участников", - заключил Кнобель.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582214153.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика