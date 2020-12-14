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Московские власти рассказали, когда восстановятся все отрасли экономики
Московские власти рассказали, когда восстановятся все отрасли экономики
Восстановление всех отраслей экономики Москвы может произойти в течение года, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:42
2020-12-14T14:42
москва
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восстановление всех отраслей экономики Москвы может произойти в течение года, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201212/ekonomika-1588897500.html
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москва, экономика

Московские власти рассказали, когда восстановятся все отрасли экономики

14:42 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка прогуливается на Новом Арбате в Москве
Девушка прогуливается на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восстановление всех отраслей экономики Москвы может произойти в течение года, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"В целом хочу отметить, что при снятии ограничительных мер (которые были введены в мае - ред.) экономика восстанавливается достаточно быстро и активно, и мы можем ожидать, при стабилизации ситуации, восстановление всех отраслей в течение года", - сказал Пуртов в рамках заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 12:08
Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.
 
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