Московские власти рассказали, когда восстановятся все отрасли экономики
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восстановление всех отраслей экономики Москвы может произойти в течение года, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"В целом хочу отметить, что при снятии ограничительных мер (которые были введены в мае - ред.) экономика восстанавливается достаточно быстро и активно, и мы можем ожидать, при стабилизации ситуации, восстановление всех отраслей в течение года", - сказал Пуртов в рамках заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.
Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета - разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 миллиарда рублей.