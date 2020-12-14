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Более 250 километров рязанских дорог отремонтируют в 2021 году
Более 250 километров рязанских дорог отремонтируют в 2021 году
Более 250 километров автотрасс планируется отремонтировать в Рязанской области в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сказал губернатор... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:20
2020-12-14T20:20
2020-12-14T20:20
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Более 250 километров автотрасс планируется отремонтировать в Рязанской области в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сказал губернатор Николай Любимов в прямом эфире в социальной сети "Одноклассники".По словам Любимова, в регионе ведется большая работа по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В частности, в 2020 году выполнялись работы на 216 объектах."До конца года планируется: отремонтировать почти 220 километров автодорог с установкой дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, разметкой, "лежачими полицейскими", пешеходными переходами. В результате доля автотрасс рязанской агломерации, соответствующая нормативам, должна превысить 75%, количество мест концентрации ДТП снизится на 80%. В 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" планируется выполнить работы на 122 объектах, отремонтировать более 250 километров автотрасс", - сказал губернатор.Он также отметил, что продолжается совместная работа с министерством транспорта РФ по строительству южного обхода Рязани.
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николай любимов, рязань, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости.
Более 250 километров автотрасс планируется отремонтировать в Рязанской области
в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сказал губернатор Николай Любимов
в прямом эфире в социальной сети "Одноклассники".
По словам Любимова, в регионе ведется большая работа по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В частности, в 2020 году выполнялись работы на 216 объектах.
"До конца года планируется: отремонтировать почти 220 километров автодорог с установкой дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, разметкой, "лежачими полицейскими", пешеходными переходами. В результате доля автотрасс рязанской агломерации, соответствующая нормативам, должна превысить 75%, количество мест концентрации ДТП снизится на 80%. В 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" планируется выполнить работы на 122 объектах, отремонтировать более 250 километров автотрасс", - сказал губернатор.
Он также отметил, что продолжается совместная работа с министерством транспорта РФ по строительству южного обхода Рязани
.