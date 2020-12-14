https://ria.ru/20201214/dorogi-1589215727.html

Более 250 километров рязанских дорог отремонтируют в 2021 году

Более 250 километров рязанских дорог отремонтируют в 2021 году

Более 250 километров автотрасс планируется отремонтировать в Рязанской области в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сказал губернатор... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:20

2020-12-14T20:20

2020-12-14T20:20

рязанская область

николай любимов

рязань

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Более 250 километров автотрасс планируется отремонтировать в Рязанской области в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сказал губернатор Николай Любимов в прямом эфире в социальной сети "Одноклассники".По словам Любимова, в регионе ведется большая работа по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В частности, в 2020 году выполнялись работы на 216 объектах."До конца года планируется: отремонтировать почти 220 километров автодорог с установкой дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, разметкой, "лежачими полицейскими", пешеходными переходами. В результате доля автотрасс рязанской агломерации, соответствующая нормативам, должна превысить 75%, количество мест концентрации ДТП снизится на 80%. В 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" планируется выполнить работы на 122 объектах, отремонтировать более 250 километров автотрасс", - сказал губернатор.Он также отметил, что продолжается совместная работа с министерством транспорта РФ по строительству южного обхода Рязани.

https://ria.ru/20201214/lyubimov-1589212472.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязань, рязанская область, общество